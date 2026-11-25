태백시의회가 강원랜드 인재개발원 태백 유치를 위해 행동에 나섰다.

태백시의회(의장 고재창)는 25일 강원랜드를 방문해 김도균 대표이사와 간담회를 열고 인재개발원 태백 유치 공식 건의서를 전달했다.

▲김도균 강원랜드 대표이사 간담회. ⓒ태백시의회

태백시의회는 건의서에 대한민국 경제성장을 이끈 탄광도시 태백시의 헌신과 연이은 폐광으로 인구 감소·지역경제 침체를 겪는 현실을 담았다.

강원랜드가 폐광지역(석탄산업전환지역) 경제 회생과 대체산업 육성을 위해 설립된 만큼 인재개발원 역시 설립 취지와 상생 가치를 실현하는 곳에 건립해야 한다는 입장을 분명히 했다.

고재창 태백시의회 의장은 "태백시는 전체 면적의 62.9%가 폐광지역 진흥지구로 지정된 도시"라며 "도시 전체가 석탄산업에 명운을 걸었고 폐광 충격 역시 고스란히 떠안았음을 국가가 법으로 인정했다"고 강조했다.

고 의장은 이어 "대한민국 제1의 탄광도시였던 태백시와 사전 협의 없이 비폐광지역인 강릉시를 후보지로 선정한 것은 지역사회 기대와 상생 취지에 정면으로 배치된다"며 후보지 선정 과정 전면 재검토와 태백시 유치를 촉구했다.

▲김도균 강원랜드 대표이사 간담회. ⓒ태백시의회

태백시의회는 평균 해발고도 900m 이상의 기후와 자연환경, 인접한 하이원리조트, 문화·스포츠 인프라 등을 최적의 입지 여건으로 제시했다.

인재개발원을 건립하면 양질의 일자리를 창출하고 교육생과 임직원 상시 체류로 숙박, 외식, 관광 등 지역 상권 전반에 경제적 파급효과가 나타난다고 설명했다.

태백시의회는 인재개발원 태백 유치가 확정되면 부지 확보와 인허가 등 행정·재정 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.

향후 강원랜드 주요 시설 건립과 신규 사업 추진 과정에서도 폐광지역과 사전에 긴밀히 소통해 줄 것을 건의했다.

김도균 강원랜드 대표이사는 태백시의회의 건의 내용을 청취한 뒤 인재개발원 후보지 관련 사항을 면밀히 검토하겠다고 답했다.

태백시의회는 유치 열기를 지역사회 전반으로 확산하기 위해 의원 전원이 참여하는 1인 12주식 갖기 운동을 전개하기로 했다.

과거 인구 12만 명을 기록했던 태백시의 부활을 염원하는 취지다.

시의원들의 선도 참여를 시작으로 강원랜드 주식 갖기 시민 릴레이 운동으로 확대해 전 시민의 유치 의지를 결집할 계획이다.

고재창 의장은 "인재개발원 유치는 단순한 시설 유치를 넘어 태백시의 새로운 성장 동력을 마련하고 지역경제에 활력을 불어넣을 중대한 기회"라며 "의회 차원의 총력 활동은 물론 시민과 뜻을 모아 반드시 태백시에 유치하도록 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.

태백시의회는 이번 건의서 전달을 시작으로 인재개발원 태백 유치 당위성을 담은 성명서 발표와 거리 캠페인 등 시민 공감대 확산 활동을 이어가기로 했다.