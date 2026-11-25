정선군이 치유관광산업육성법 시행에 맞춰 정선형 웰니스 관광 활성화 전략을 모색했다.

정선군은 25일 강원랜드 하이원 그랜드호텔에서 2026 정선 웰니스 관광 포럼을 열었다.

▲2026 정선 웰니스 관광 포럼. ⓒ정선군

'대한민국 치유산업, 다음 판을 열다'를 슬로건으로 내건 이번 포럼은 지난 4월 9일 치유관광산업 육성에 관한 법률 시행 이후 정선군 웰니스 관광 대응 방안과 현장 준비 과제를 논의하기 위해 마련했다.

행사에는 곽일규 정선군 부군수를 비롯해 정선군과 웰니스 우수 관광지 시설, 관광 관련 산하기관 관계자, 한라대학교 문화관광경영학과 학생 등 100여 명이 참석했다.

정선군은 2023년 전국 최초로 올해의 웰니스 관광도시에 선정된 이후 웰니스 관광상품 발굴과 지역 고유 자원의 치유 콘텐츠화를 추진했다.

올해는 정부가 선정한 외래객 유치 특화 웰니스 관광지 20선에 하이원리조트와 파크로쉬 리조트앤웰니스가 나란히 이름을 올리며 웰니스 관광 선도 도시 입지를 다졌다.

참석자들은 포럼에서 치유관광산업육성법 시행 이후의 핵심 가치, 지역과 종사자 준비 사항, 세계가 찾는 한국형 치유 경쟁력 등 세 가지 과제의 해법을 논의했다.

기조강연에서는 유지윤 한국문화관광연구원 박사가 치유관광산업육성법 시행에 따른 대응 방안을 제시했다.

이어 최희정 웰니스앤스파연구원 원장이 정선형 치유관광 활성화 전략을, 양태석 금풍양조장 대표가 외래관광객 유치 수용태세 사례를, 류시영 한라대학교 문화관광경영학과 교수가 앵커사업의 웰니스 부문 현황을 각각 발표했다.

본행사에 앞서 참석자들은 하이원 웰니스 센터와 네이처힐링존에서 100대 명품숲 노르딕워킹과 족욕 체험을 진행했다.

행사장 내에는 정선 토요 웰니스 전시관을 마련해 정선군만의 특색 있는 치유 콘텐츠를 선보였다.

곽일규 정선군 부군수는 "치유관광산업육성법 시행으로 치유관광이 개인의 쉼을 넘어 국가가 제도로 뒷받침하는 산업으로 첫발을 내디뎠다"며 "민간 노력을 든든히 뒷받침해 머무는 관광이 주민 소득과 일자리로 이어지는 정선다운 치유관광 모델을 만들겠다"고 말했다.