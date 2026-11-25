"발암 물질 뿜어내는 소각장을 결사 반대한다!"

전남광주통합특별시의 새 광역자원회수시설(소각장) 입지 후보지 순위 결정이 임박하면서, 후보지로 선정된 지역 주민들의 반발이 격화되고 있다.

25일 광주청사 앞에서는 북구 장등동을 비롯해 인근 문흥동, 각화동, 담양 고서면 등 주민 100여 명이 모여 '장등동 소각장 건립 반대 집회'를 열었다. 사물놀이패까지 동원된 이날 집회에서 주민들은 '소각장 결사반대', '일방적 결정 백지화하라' 등의 손팻말을 들고 구호를 외쳤다.

▲25일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 장등동 소각장 건립 반대 집회가 진행되고 있다.2026.11.25ⓒ프레시안(김보현)

이들은 "공론화 한번 없는 일방적인 소각장 추진을 받아들일 수 없다"며 "주민 생존권을 위협하는 소각장 건립 계획을 즉각 철회하라"고 목소리를 높였다.

앞서 시 입지선정위원회는 지난 10월 19일 새 소각장 입지 후보지로 △북구 장등동 △광산구 동산동 △광산구 삼거동 △광산구 지평동 등 4곳을 압축해 발표했다. 이후 10월 22일부터 이들 후보지에 대한 타당성 조사를 진행 중이이며, 연내에 입지 우선순위를 결정하는 것을 목표로 하고 있다.

연말 순위 발표가 임박했다는 소식에 주민들의 불안감과 반발이 커지고 있다. 특히 주민들은 '주민동의율' 산정 방식에 강한 불만을 제기하고 있다. 신청 서류상 높은 동의율을 보인 것과 달리 공론화 절차도 없었고, 많은 주민이 반대하고 있다는 것이다.

이에 대해 시 관계자는 "법에 따라 신청 부지 반경 300m 내 주민 동의를 받은 것"이라며 "2030년 생활폐기물 직매립 금지조치가 예정됨에 따라 소각장이 시급한 상황"이라고 설명했다.

이어 "반대를 한다고 절차가 바뀌진 않는다"며 "연내에 후보지 순위를 정하고 내년에는 1순위 지역을 대상으로 전략환경영향평가를 거쳐 하반기 중 입지를 최종 결정·고시할 계획"이라고 밝혔다.

'공론화 없는 일방적 결정'이라는 주민들의 주장에 대해서는 "타 시들도 30~40년간 소각장을 문제 없이 운영해 왔고, 누구나 필요성을 인정하는 시설이기에 별도의 공론화가 필요한 사안은 아니다"라고 선을 그었다.

이어 "다른 후보지 3곳의 주민들 역시 현장 실사 반대 집회를 열거나 국민신문고를 통해 민원을 제기하는 등 유사한 상황"이라고 전했다.

한편 신규 토지매입비를 제외한 총 3240억원의 사업비가 투입되는 광역자원회수시설은 광주 5개 자치구의 생활폐기물 하루 650톤을 소각하게 될 전망이다.