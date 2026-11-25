횡성군이 안흥·공근·강림 의용소방대에 순찰 차량 3대를 전달하며 관내 9개 읍면 의용소방대 노후 차량 교체를 완료했다.

횡성군(군수 장신상)은 25일 횡성군청 현관에서 의용소방대 순찰차량 전달식을 열었다.

▲의용소방대 순찰차량 전달식. ⓒ횡성군

행사에는 장신상 군수와 박승남 횡성군의회 의장, 김세종 강원특별자치도의회 의원, 김대현 횡성소방서 대응전략팀장, 김기성 횡성군 의용소방대연합회장 등 15명이 참석했다.

횡성군은 도비 6000만 원을 포함해 총 1억 2000만 원을 투입해 순찰 차량 3대를 구입했다.

2024년부터 올해까지 매년 3대씩 순차적으로 추진해 온 이번 사업을 통해 관내 9개 읍면 의용소방대의 노후 차량 교체를 모두 마쳤다.

▲의용소방대 순찰차량 전달식. ⓒ횡성군

신규 순찰 차량은 안전 취약 지역 순찰과 화재 예방 활동에 쓰인다.

재난 발생 시 신속하게 현장에 출동해 구조·구급 활동과 화재 진압을 보조하는 역할도 수행한다.

최윤정 횡성군 재난안전과장은 "안전사고에 대응해 현장을 지키는 의용소방대원들이 있어 군민이 안심하고 생활한다"며 "군민 안전을 위해 최일선에서 애쓰는 대원들을 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.