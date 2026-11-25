횡성군 문인들이 작고한 지역 시인들의 정신을 계승하고 지역 문학의 정체성을 모색하는 자리를 마련했다.

한국문인협회 횡성지부와 한국예총 횡성지회는 25일 횡성문화예술회관 소회의실에서 제2회 얼 선양 및 지역 문학 발전 방향 심포지엄을 열었다.

▲ 제2회 얼 선양 및 지역 문학 발전 방향 심포지엄. ⓒ횡성군

횡성군이 후원한 이번 행사는 '지역의 문학적 뿌리를 기억하고, 미래를 열다'를 주제로 횡성군 출신 유고 작가인 고 이연승 시인과 고 곽영기 시인의 얼을 기리고 새로운 지역 문학의 정체성을 확립하기 위해 열렸다.

행사는 지역 문학 발전 방향을 짚어보는 논평과 고인의 작품 세계를 기리는 대표 시 낭송·시 노래 공연 순으로 진행됐다.

▲제2회 얼 선양 및 지역 문학 발전 방향 심포지엄. ⓒ횡성군

심포지엄에는 이주영 아동문학가(한국어린이문화연대 상임대표), 허대영 시인(강원디카시조협회장), 박찬일 시인(전 추계예술대학교 문예창작과 교수), 박장길 시인(한국문인협회 횡성지부회장)이 패널로 참여했다.

패널들은 횡성군 지역 문학의 가치를 재조명하고 지속 가능한 발전 방안에 대해 토의한 뒤 관객들과 질의응답 시간을 가졌다.