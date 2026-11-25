신용준 춘천미래동행재단 이사장이 연임했다.

육동한 춘천시장은 25일 시청 접견실에서 신용준 춘천미래동행재단 이사장에게 임명장을 수여했다.

▲신용준 춘천미래동행재단 이사장 임명장 수여식. ⓒ춘천시

새 임기는 오는 30일부터 2029년 11월 29일까지 3년이다.

춘천시는 지난 3년간 재단 운영 성과와 직무수행실적 등을 종합적으로 고려해 연임을 결정했다.

2023년 11월 취임한 신용준 이사장은 재단 명칭을 기존 춘천지혜의숲에서 춘천미래동행재단으로 변경했다.

신중년과 노인의 생애 재설계·사회참여를 지원하는 지역 거점기관으로서 재단 역할을 강화했다.

노인 일자리 확대와 춘천지역노후준비지원센터 운영, 중장년 복합문화공간 하나50+컬처뱅크 개소, 사전연명의료의향서 등록 강원권역 거점기관 선정 등 여러 분야에서 성과를 거뒀다.

▲신용준 춘천미래동행재단 이사장 임명장 수여식. ⓒ춘천시

중장년기술창업센터는 운영성과 평가에서 2년 연속 A등급을 받았다.

ESG 경영체계 강화와 고객만족 중심 조직개편을 추진해 지속가능한 재단 운영 기반을 마련하는 데도 힘썼다.

육동한 춘천시장은 "신용준 이사장은 지난 3년간 중장년층과 노인의 사회참여를 넓히고 재단 역할을 강화했다"며 "앞으로도 일자리와 노후준비, 돌봄을 잇는 지역 기관으로서 시민 삶에 실질적인 도움을 주길 기대한다"고 말했다.