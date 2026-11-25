광주 군공항 무안 이전의 연내 주민투표가 사실상 무산된 것과 관련, 전남광주통합특별시의회에서 "시장의 섣부른 약속이 행정 신뢰를 무너뜨렸다"는 지적이 나왔다.

박형대 전남광주통합특별시의원(진보당·장흥1)은 25일 열린 통합도시교통위원회 통합공항국 소관 2027년도 본예산안 심사에서 "준비되지 않은 목표 발표로 군공항 이전 사업의 신뢰를 떨어뜨렸다"며 "민형배 시장은 시민들에게 책임 있게 설명하고 사과해야 한다"고 촉구했다.

박 의원은 "시민들은 시장의 발표를 정부와 협의를 마친 실현 가능한 계획으로 받아들인다"며 "법적 절차 등을 충분히 검토하지 않은 목표 발표는 행정 불신만 키웠다"고 지적했다.

이에 소진호 통합공항국장이 "주민투표는 국방부 주도로 진행돼 시 단독 추진이 어렵다"고 해명했지만, 박 의원은 "특별대책반까지 꾸려놓고 이제 와서 국방부에 책임을 떠넘겨서는 안 된다"고 질타했다.

▲박형대 진보당 전남광주통합특별시의원이 13일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 열린 반도체 산단 조성 광주 군공항 분산배치 방안 토론회에서 인사말을 하고 있다.2026.08.13ⓒ프레시안(김보현)[

박 의원은 군공항 이전에 따른 무안공항 활성화 계획의 부재도 비판했다. 그는 "내년 말 무안공항 재개장을 목표로 한다면서 관련 예산은 도무지 보이지 않는다"며 "정치적 구호만 난무할 뿐 시민들이 체감할 구체적인 계획이 없다"고 꼬집었다.

소 국장은 "국토부가 내년 6월 로드맵을 발표할 예정이라 거기에 맞춰 내년 추경이나 내후년 본예산에 반영할 계획"이라며 "현재 홍보비 3억 원을 편성했고 재개항 준비단 구성도 마쳤다"고 설명했다.

한편 민 시장은 지난 9일 연내 주민투표 실시를 목표로 행정부시장을 단장으로 하는 특별대책반 구성을 지시한 바 있다. 하지만 주민투표법상 연내 마지막 투표일(12월 30일)에 맞추기 위한 공청회 공고 시한(11월 23일)이 지나면서 연내 투표는 불가능해졌다.