장신상 횡성군수가 2027년도 본예산 7150억 원을 편성하고 관광 500만 시대 조성과 지역 소멸 위기 극복을 선언했다.

장신상 횡성군수는 25일 제340회 횡성군의회 제2차 정례회 시정연설에서 민선 9기 첫 새해 군정 방향과 2027년도 예산안을 밝혔다.

▲시정연설하는 장신상 횡성군수. ⓒ횡성군

◇ 고령화율 40%…"위기를 기회로 만드는 데 총력"

내년도 예산안은 전년 대비 5.5% 늘어난 7150억 원이다.

일반회계는 6.3% 증가한 6424억 원, 특별회계는 올해와 비슷한 수준인 726억 원으로 편성했다.

재정자립도는 10.7%, 재정자주도는 64.9%, 1인당 지방세부담액은 약 98만 원이다.

장신상 횡성군수는 "고령화율이 40%를 넘고 한 해 태어나는 아이가 100명에도 이르지 못해 소멸 위기 지역의 불명예를 맞았다"며 "변화에 선제적으로 대응하고 위기를 기회로 만드는 데 총력을 기울이겠다"고 말했다.

◇ 경제 구조 개편·신성장 동력 확보·골목상권에 활력

횡성군은 먼저 관광 500만 시대를 열어 경제 구조를 개편하기로 했다.

이번 주 횡성관광 500만 시대위원회를 출범하고 횡성관광종합개발계획을 추진한다.

횡성호수정원 관광허브화 사업은 내년에 착공하며 태기산 스토리텔링·달빛섬강 정원길·오원저수지 둘레길 정비와 치악산 인문관광 콘텐츠 개발, 횡성문화복합단지 조성 등을 연계한다.

가담·묵계 일원 24만 평 미래모빌리티 클러스터와 조곡농공단지 조성으로 신성장 동력을 확보한다.

전통시장 공동마케팅과 횡성사랑상품권 확대 발행으로 골목상권에도 활력을 불어넣기로 했다.

농촌 분야는 반값 농자재·축산자재 지원 확대, 외국인 계절근로자 유치, 농기계임대사업소 신설, 횡성한우 스토리 브랜딩과 K-한우수출센터 설립, 청년농촌보금자리 조성 등을 추진한다.

◇ 세대 아우르는 복지…고른 지역 발전 실현

세대별 복지 사업도 강화한다.

어르신 도와드림단 운영과 어르신 일자리 확대, 의료요양 통합돌봄 사업 확대, 장애인체육관 건립, 참전유공자 수당 인상과 보훈회관 개보수 등을 진행한다.

균형발전과 정주 여건 개선 사업도 이어간다.

농촌협약사업은 서부생활권 2029년·동부생활권 2030년 완료를 목표로 하고 도시재생 혁신지구 조성사업은 2031년까지 마무리한다.

상수도 11개소에 약 74억 원, 하수도 8개소에 224억 원을 투입하고 공근·청일 관광체육공원과 둔내 국궁장 등 체육 인프라도 확충한다.

▲시정연설하는 장신상 횡성군수. ⓒ횡성군

◇ 대학등록금 연 800만 원…AI 민원·안전 시스템 도입

청년교육도시 조성을 위해 대학등록금 지원 한도를 연 600만 원에서 800만 원으로 높인다.

서원초 학교복합시설(2029년)과 청일 On마을교육거점센터(2027년)를 조성하고 청년·신혼부부 대출이자 지원과 군립 공공임대아파트 건립도 추진한다.

민원·안전 분야는 AI 민원 안내시스템과 내민원 알림서비스 도입, 전 군민 안전보험 가입과 AI 안전시스템 확대, 재해·급경사지 위험지구 정비, 희망택시·농어촌버스 관리 강화 등으로 대응한다.

분야별 예산은 농축산·산업경제·교통 1797억 원, 교육·사회복지·보건 1696억 원, 문화관광·환경·지역개발 1345억 원, 공공행정·재난 및 안전 673억 원, 행정운영경비 등 기타 882억 원, 예비비 31억 5000만 원이다.

장신상 횡성군수는 "횡성군 700명 공직자가 현장에서 답을 찾고 한 발 먼저 뛰는 행정으로 군민과 함께하겠다"며 "의회가 세워주신 내년 예산이 군민이 체감하는 변화로 이어지도록 집행에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.