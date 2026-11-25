북원초등학교(교장 전효선) 봉사단이 25일 원주시 태장동 일대에서 에너지 취약계층을 위한 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

4~6학년 학생, 학부모, 교사로 꾸린 90명 규모의 봉사단은 원주시 밥상공동체 종합사회복지관과 연계해 에너지 취약계층 3가구에 연탄 1000장을 직접 날랐다.

▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동. ⓒ북원초등학교

이번 연탄 구입 비용은 북원초등학교가 매년 여는 알뜰시장 수익금과 학생·학부모회 기부금 등으로 마련했다.

북원초등학교는 학생·학부모·교사가 함께하는 기부 문화를 실천하며 11년째 연탄 나눔 행사를 이어왔다.

▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동. ⓒ북원초등학교

봉사에 참여한 오유제 전교어린이회장은 "주변의 경제적으로 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 전해 행복한 시간을 보냈다"며 "어르신들이 고맙다고 말씀하시고 행복해하는 모습을 보며 봉사의 즐거움을 알았다"고 말했다.

전효선 북원초등학교 교장은 "매년 뜻깊은 활동을 진행해 기쁘고 적극 참여한 4~6학년 학생들과 학교 교육활동을 지원하는 학부모님들께 감사드린다"며 "꾸준히 사랑과 나눔을 실천하는 어른으로 성장할 북원초등학교 학생들에게 좋은 기회가 됐고 앞으로도 꾸준히 이어지길 바란다"고 말했다.