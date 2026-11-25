강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억)는 25일 우두동 일대에서 ‘2026년 강원대학교 사랑의 연탄 나눔 봉사활동’을 했다.

이번 봉사활동은 겨울철 난방에 어려움을 겪는 지역사회 취약계층의 난방비 부담을 덜고, 대학 구성원들의 자발적인 참여를 통해 나눔과 봉사의 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

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강원대학교는 (사)춘천연탄은행 밥상공동체(대표 정해창)에 1300만 원 상당의 연탄 1만 3000장을 기부했으며, 이 가운데 연탄 3000장을 춘천시 우두동 일대 취약계층 6가구에 직접 배달했다.

춘천연탄은행 밥상공동체는 에너지 취약계층에 연탄을 배달하고 무료 급식·도시락 지원과 지역 복지 사업을 운영하고 있다.

이날 봉사활동에는 유기억 강원대학교 춘천캠퍼스총장을 비롯해 교직원과 재학생 등 90여 명이 참여했으며, 참가자들은 봉사활동 대상 가정을 방문해 연탄을 직접 나르고 지역 이웃들의 겨울나기를 지원했다.

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강원대학교는 이번 봉사활동을 통해 대학의 3대 사명 중 하나인 사회봉사를 실천하고, 앞으로도 대학 구성원들이 참여하는 지역사회 봉사활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

김동현 강원대학교 비상대책위원회 위원장(국어국문학전공 23학번)은 “연탄 나눔 봉사활동을 통해 어려운 이웃들에게 작지만 실질적인 도움을 전할 수 있어 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 봉사활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

유기억 강원대학교 춘천캠퍼스총장은 “대학 구성원들이 한마음으로 힘을 모아 지역 이웃들의 따뜻한 겨울나기에 보탬이 될 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 강원특별자치도를 대표하는 국가거점국립대학교로서 사회적 책임을 다하고, 지역사회와 상생하며 나눔과 봉사의 가치를 실천하는 대학이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.