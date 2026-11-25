강원특별자치도(도지사 우상호)가 송전망·변전소 부족 등 전력계통 문제를 풀고 제12차 전력수급기본계획에 지역 현안을 반영하기 위한 간담회를 열었다.

강원특별자치도는 25일 청사 신관 대회의실에서 강원지역 전력계통 해소방안 간담회를 진행했다.

▲강원지역 전력계통 해소방안 간담회. ⓒ강원특별자치도

자리에는 제12차 전력수급기본계획 총괄위원회 장길수 위원장, 한국전력 강원본부, 시·군, 유관기관, 기업 관계자 등 30여 명이 참석했다.

참석자들은 기관별 현안을 공유하고 제12차 전력수급기본계획 동향, 강원특별자치도 재생에너지 정책, AI데이터센터 추진 현황, 제11차 전력수급기본계획 추진현황 등을 논의했다.

▲강원지역 전력계통 해소방안 간담회. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 재생에너지 등 발전 여건이 뛰어나고 전력 생산량이 많지만 송전망과 변전소 부족으로 발전 제약과 계통 접속 차질을 겪고 있다.

기업 유치와 산업단지 조성에 필요한 안정적인 전력 공급 확보가 핵심 과제로 떠올랐다.

강원특별자치도는 AI 데이터센터 기반 마련과 AI 산업 생태계 확장을 위해 26일부터 27일까지 2026 강원 AX 페스타도 연다.

행사에는 기업, 대학, 연구기관 등이 참여해 AI 기술 발전 방향과 산업화 전략을 나눈다.

▲강원지역 전력계통 해소방안 간담회. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 간담회 논의 결과를 바탕으로 전력 수급 여건과 계통 현안을 제12차 전력수급기본계획에 담도록 정부에 건의하기로 했다.

한국전력, 시·군 등 관계기관과 협력해 전력망 확충과 지산지소 기반 조성도 이어가기로 했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "AI 시대에 기업은 가장 먼저 전기를 묻는다"며 "강원의 미래가 송전선 한 줄, 변전소 하나에 달린 만큼 강원의 현실과 요구가 제12차 전력수급기본계획에 담기도록 최선을 다하겠다"고 말했다.