경기도가 도내 농업인들의 경영 부담을 덜고 안정적인 영농활동을 지원하기 위해 2026년도 기본형 공익직불금 1866억 원을 지급한다.

26일 도에 따르면 올해 지급 규모는 총 12만7000건으로, 지난해 12만5000건보다 2700건가량 늘었다. 지급액도 지난해 1858억 원에서 1866억 원으로 약 7억5000만 원 증가했다.

▲경기도청 ⓒ경기도

세부적으로는 소농직불금이 4만6000건, 593억 원이며 면적직불금은 8만1000건, 1273억 원이다.

올해는 직불금 지급 문턱도 낮아졌다. 면적직불금 지급요건 가운데 농업 외 종합소득 기준이 기존 3700만 원에서 4700만 원으로 완화되면서 더 많은 농업인이 지원받을 수 있게 됐다.

기본형 공익직불금은 농가당 일정 금액을 지급하는 소농직불금과 농지 면적 등에 따라 차등 지급하는 면적직불금으로 나뉜다. 소농직불금은 농가당 130만 원이며, 면적직불금은 농업진흥지역 여부와 농지 면적, 논·밭 구분 등에 따라 1ha당 136만 원에서 215만 원까지 지급된다.

도는 이번 직불금 지급이 농자재 가격 상승과 기후변화 등으로 어려움을 겪는 농업인들의 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

박종민 도 농수산생명과학국장은 “농자재 가격 상승과 기후변화 등 어려운 영농 여건 속에서도 우리 농업과 농촌을 지켜주신 농업인 여러분께 감사드린다”며 “공익직불금이 농업인들에게 조금이나마 힘이 되고 내년 농사 준비에도 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.