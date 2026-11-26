인공지능(AI)에 같은 정책에 대해 의견을 물어도 모델에 따라 판단 결과가 크게 달라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 주민 여론을 중요하게 여기는 AI가 있는가 하면 정책 효과나 예산 효율을 우선하는 AI도 있는 것으로 나타났다.

AI가 행정과 정책 결정에 활용되는 사례가 늘어나는 가운데, 단순히 성능이 뛰어난 모델을 선택하는 것을 넘어 어떤 가치를 중요하게 여기는지도 살펴봐야 한다는 지적이다.

▲AI 모델의 가치 우선순위 유형 ⓒ경기연구원

경기연구원은 이 같은 내용을 담은 ‘똑똑한 AI면 충분할까, 성능 평가에서 가치 평가로’ 보고서를 발간했다고 26일 밝혔다. 보고서는 공공부문에서 AI를 도입할 때 정확도와 보안뿐 아니라 우리 사회가 추구하는 가치에 얼마나 부합하는지도 함께 평가해야 한다고 제안했다.

연구진은 미국과 중국, 유럽, 한국의 AI 모델 8종을 대상으로 청년 구직활동 지원사업, 수요응답형 버스 확대, 도심 인근 물류단지 지정 등 3개 분야의 가상 정책을 제시하고 판단 결과를 분석했다. 주민 여론과 정책 효과, 예산 효율, 혜택과 부담의 공평한 배분 등 4가지 조건을 달리한 정책안을 바탕으로 총 1만6512건의 응답을 살펴봤다.

분석 결과 AI 모델마다 정책을 판단하는 기준에 뚜렷한 차이가 나타났다. 주민 여론을 반영하는 비중은 청년 구직활동 지원사업에서 25~71%, 버스 확대 사업에서 40~76%, 물류단지 지정에서는 35~80%까지 차이를 보였다.

주민들의 찬반 의견이 팽팽한 상황에서도 AI별 판단은 엇갈렸다. 주민 찬성 40%, 반대 45%인 조건에서 정책안을 채택하겠다고 판단한 비율은 청년 지원사업의 경우 8~74%, 버스 확대 사업은 27~100%, 물류단지 지정은 1~34%로 나타났다.

같은 정책과 여론을 접하더라도 AI가 정책 효과와 비용, 공평성 등을 얼마나 중요하게 고려하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있다는 의미다.

연구진은 이러한 차이를 바탕으로 AI 모델을 성과 중심형, 민주성 중심형, 민주성·성과 균형형 등 세 가지 유형으로 구분했다. 특히 동일한 AI 모델도 정책 분야에 따라 판단 기준이 달라지는 모습을 보였다. 청년 지원사업에서는 취업률 개선을 중시하면서 버스 확대 사업에서는 주민 여론을 더 중요하게 고려하는 식이다.

공무원들 역시 AI를 업무에 활용하는 데는 긍정적이지만, 최종 의사결정까지 맡기는 데는 신중한 것으로 조사됐다. 2023년 공무원 1608명을 대상으로 진행한 조사에서 77.4%는 AI가 업무 보조 수단으로 활용될 것으로 전망했다. 반면 AI에 의사결정을 맡기게 될 것이라는 응답은 16.2%에 그쳤다.

경기연구원은 공공기관이 AI를 도입할 때 정확도와 속도, 보안, 비용뿐 아니라 '가치 적합성'도 평가 기준에 포함해야 한다고 강조했다. 주민 의견을 얼마나 반영하는지, 여러 가치가 충돌할 때 무엇을 우선하는지, 다양한 의견을 균형 있게 고려하는지 등을 살펴야 한다는 것이다.

특히 복지와 교통, 규제 등 주민 생활에 직접적인 영향을 미치는 분야에서는 AI의 판단 기준을 더욱 세심하게 검토할 필요가 있다고 제언했다.

황태연 경기연구원 연구위원은 “AI가 얼마나 똑똑한지도 중요하지만 무엇을 중요하게 생각하며 판단하는지도 살펴봐야 한다”며 “공공부문이 AI를 도입할 때 성능과 보안뿐 아니라 가치 적합성을 함께 평가하고, 그 기준은 행정기관만이 아니라 시민과 전문가가 함께 마련해야 한다”고 말했다.