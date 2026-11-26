경기도가 생활폐기물 감축과 자원순환 정책 추진 성과를 평가해 성남시와 파주시, 양평군을 최우수 지자체로 선정했다. 우수한 성과를 거둔 도내 9개 시군에는 총 3억원의 사업비를 지원한다.

도는 ‘2026년 깨끗한 경기 만들기 시군 평가’ 결과를 발표하고 그룹별 최우수·우수·장려 지자체를 선정했다고 26일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

이번 평가는 인구 규모에 따라 3개 그룹으로 나눠 진행됐다. 인구 규모가 가장 큰 상위 10개 시가 속한 A그룹에서는 성남시가 최우수, 화성시가 우수, 평택시가 장려에 선정됐다.

인구 규모 11~20위인 B그룹에서는 파주시가 최우수, 시흥시가 우수, 광주시가 장려를 차지했다. 나머지 11개 시군이 포함된 C그룹에서는 양평군이 최우수, 안성시가 우수, 과천시가 장려로 선정됐다.

선정된 시군에는 순위에 따라 사업비가 차등 지원된다. 최우수 지자체에는 각각 5000만원, 우수 지자체에는 3000만원, 장려 지자체에는 2000만원이 지급된다. 지원금은 생활폐기물 감축과 재활용률 향상, 올바른 폐기물 배출문화 확산 등 자원순환 관련 사업에 활용될 예정이다.

2019년부터 매년 진행하고 있는 ‘깨끗한 경기 만들기 시군 평가’는 도내 31개 시군의 생활폐기물 감축 노력과 자원순환 분야 우수정책을 발굴하고 확산하기 위한 사업이다.

특히 올해는 수도권 생활폐기물 직매립 금지가 시행된 첫해인 만큼 지역에서 발생한 폐기물을 해당 지역에서 처리하는 발생지 처리율과 분리배출 실적 등 14개 지표를 중심으로 평가했다. 여기에 시군별 우수사례 발표 결과를 종합해 최종 수상 지자체를 선정했다.

앞서 지난 달 14일 경기도여성비전센터에서 열린 우수사례 발표회에서는 군포시와 광명시의 자원순환 정책이 관심을 모았다.

두 지자체는 소각시설 정기보수 기간에 서로의 시설을 활용하는 이른바 ‘품앗이 소각’을 비롯해 읍면동 평가를 통한 주민 참여 유도, 다회용기 세척센터 운영 등 지역 여건에 맞춘 정책을 소개했다.

도는 이번 평가와 사업비 지원을 통해 시군의 자원순환 정책을 확산하고 생활폐기물 감축을 위한 협력을 강화할 계획이다.

차성수 도 기후환경에너지국장은 “어려운 재정 여건 속에서도 생활폐기물 감축 등 자원순환 목표를 달성할 수 있도록 경기도와 시군이 함께 노력하겠다”고 말했다.