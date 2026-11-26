정부의 2차 공공기관 이전 계획 발표가 임박한 가운데, 국회 행정안전위원장 출신인 신정훈 의원(더불어민주당·나주화순)이 "전남광주통합특별시에 대한 우선 배치는 국회와 정부가 함께 한 약속"이라며 특례 조항의 이행을 촉구했다.

신 의원은 26일 KBS광주라디오 '출발 무등의아침'에 출연해 "정부가 지역별 배치 방안 등 막바지 조율 작업을 하고 있으며, 늦어도연말까지는 이전 계획을 발표할 것"이라고 전망했다.

그는 "전남광주 통합특별법에 명시된 '공공기관 이전 시 우선 고려' 특례 조항은 통합의 전제 조건 중 하나였으며, 대통령도 약속했던 내용"이라며 "국회 특별법에 조문화됐고 정부도 공식적으로 약속한 사안인 만큼 반드시 지켜질 것"이라고 강조했다.

이어 "20년 전 공동혁신도시를 건설하고 이번에 행정통합까지 이뤄진만큼 '2+α' 원칙이 적용돼야 한다"고 덧붙였다.

▲신정훈 국회의원이 26일 KBS광주라디오 '출발 무등의아침'에 출연해 발언하고 있다ⓒKBS광주라디오

'발전 5사 통합 본사' 유치전에 대해서는 '나주 최적지론'을 역설했다. 신 의원은 "에너지 대전환 시대에 한전, KDN, KPS 등 에너지 기관이 집적돼 있고, 인재 양성 기관인 켄텍(KENTECH)까지 있는 나주가 통합의 방향과 시너지 효과를 키울 수 있는 가장 최적지"라며 타 지역과의 경쟁에서 자신감을 내비쳤다.

최근 서남권의 공공기관 우선 배치 요구 등 통합시 내 유치 경쟁 우려에 대해서서는 "정부의 확고한 원칙은 혁신도시로 집중 이전하는 것"이라며 "지난번 민형배 시장과 지역 국회의원들 간의 당정협의회에서도 혁신도시를 중심으로 해야 한다는 것이 합의된 원칙"이라고 밝혔다. 다만 "특수한 형편에 대한 고려는 타협의 대상이 될 수 있다"며 여지를 남겼다.

이날 인터뷰에서는 켄텍 총장과 한전 사장 인선 지연 문제에 대한 질타도 이어졌다.

신 의원은 3년 가까이 공석인 켄텍 총장 문제에 대해 "지난 정부가 대학의 존립 자체를 부정하며 빚어진 일이지만, 현 정부 들어 1년 반이 지나도록 총장을 확정하지 못한 것은 뼈아픈 일"이라고 했다.

이어 "국정감사에서 장관을 강하게 질책한 결과 총장 선임이 막바지 단계에 와 있다"며 "이달 안에는 마무리될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

임기가 끝난 김동철 한전 사장의 후임 인선 지연에 대해서도 "반도체 클러스터 등 국가 메가 프로젝트를 뒷받침할 한전의 사령탑 부재는 대단히 유감스러운 일"이라며 "정부의 인사관리 시스템에 문제가 없는지 깊이 살피고 있으며 연말까지는 반드시 선임될 것으로 생각한다"고 밝혔다.