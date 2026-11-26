경기도가 발굴한 창업기업 2곳이 범정부 공공데이터·인공지능(AI) 활용 창업경진대회 왕중왕전에서 나란히 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았다.

도는 지난 25일 열린 ‘제14회 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 왕중왕전’에서 도 창업경진대회 수상팀인 메디로드온과 비아이씨엔에스가 각각 중소벤처기업부 장관상(우수상)과 한국지능정보사회진흥원장상(장려상)을 받았다고 26일 밝혔다.

▲‘메디로드온’ 중소벤처기업부 장관상 수상 기념촬영 ⓒ경기도

전국 10개 팀이 진출한 이번 왕중왕전에서 경기도 추천팀 2곳이 모두 수상했다. 지방자치단체 추천팀 가운데 왕중왕전에 진출한 곳도 경기도가 유일했다.

아이디어 기획 부문 우수상을 받은 메디로드온은 고령환자의 병원 이용을 돕는 AI 기반 의료지원 서비스를 선보였다. 진료 질문 준비와 진료 과정 지원에 동행 매니저 서비스를 연계해 고령환자의 의료 접근성과 편의성을 높이는 것이 특징이다.

제품·서비스 개발 부문 장려상을 받은 비아이씨엔에스는 교통약자를 위한 AI 음성인식 스마트 버스정류장 ‘G-Stop AI’를 개발했다. 경기도 똑버스와 연계해 음성인식 기반으로 교통약자의 대중교통 이용과 이동 편의를 지원한다.

사업화 성과도 이어지고 있다. 비아이씨엔에스는 지난 달 청량리역 환승센터에 대화형 AI 스마트정류장 키오스크를 설치했으며, 중소벤처기업부 과제와 연계해 AI 음성인식 키오스크 15대 공급 계약도 체결했다.

도는 지난해에도 AI 기반 해양쓰레기 수거 서비스를 선보인 창업팀 ‘섬루션’이 왕중왕전 최우수상을 받는 등 공공데이터와 AI를 활용한 창업기업 발굴 성과를 이어가고 있다.

박원열 도 AI데이터행정과장은 “경기도 창업경진대회에서 발굴한 2개 팀이 범정부 왕중왕전에서 나란히 수상한 것은 공공데이터와 AI를 활용한 창업기업의 경쟁력과 성장 가능성을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “이번 수상이 혁신 서비스의 가치를 알리고 창업기업의 성장 가능성을 넓히는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.