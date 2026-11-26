경기도가 중소기업의 불필요한 악취방지시설 설치 부담을 덜기 위해 현장 중심의 규제 개선에 나서 기업 애로 접수 41일 만에 중앙부처의 제도 개선 수용을 이끌어냈다.

그동안 금속 제품을 물로 세척한 뒤 건조하는 시설도 악취배출시설에 포함돼 별도의 악취방지시설을 설치해야 했지만, 앞으로 관련 시행규칙이 개정되면 수세 후 건조시설은 적용 대상에서 제외될 전망이다.

▲기업 애로 현장 점검 모습 ⓒ경기도

26일 도에 따르면 현행 악취방지법은 공장 등에서 발생하는 악취로부터 주민의 생활환경을 보호하기 위해 악취배출시설에 방지시설 설치 등을 의무화하고 있다.

그러나 금속 제품을 여러 차례 물로 세척하는 공정에서는 악취 유발물질 대부분이 제거되는 만큼 마지막 건조시설까지 별도의 방지시설을 설치하도록 하는 것은 기업에 부담이 될 수 있다는 지적이 제기됐다.

실제로 도내 한 금속 표면처리업체는 건조시설에 악취방지시설을 추가로 설치해야 했지만, 공간 부족으로 어려움을 겪고 있었다.

이에 도는 지난 7월 기업의 애로사항을 접수한 뒤 곧바로 현장을 찾아 작업공정과 시설 여건을 확인했다. 이어 법률 전문가 자문을 통해 규제의 적정성을 검토하고, 같은 공정에 적용되는 관련 법령과 5년 전 개정 이력까지 살펴 규제 개선의 근거를 마련했다.

도는 이를 바탕으로 수세 후 건조시설을 악취배출시설에서 제외하는 내용의 시행규칙 개정안을 마련해 중앙부처에 건의했다.

기후에너지환경부도 해당 시설에서 악취가 거의 발생하지 않는다는 점을 고려해 경기도의 건의를 수용했다. 기업 애로 접수 이후 41일 만에 규제 개선이 받아들여진 것으로, 통상 6개월에서 수년이 걸리던 관련 절차와 비교해 처리 기간을 크게 단축했다.

기후부는 관련 개정안을 입법예고하고 악취방지법 시행규칙 개정을 추진하고 있다. 개정안에는 악취배출시설 적용 대상에서 '수세 후 건조시설은 제외한다'는 내용이 담겼다.

시행규칙 개정이 완료되면 해당 공정을 운영하는 기업들은 불필요한 악취방지시설 설치와 유지관리 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 도내 도금·도장 관련 기업은 1741개소로, 유사한 공정을 운영하는 중소기업에도 규제 개선 효과가 이어질 전망이다.

김백식 도 규제개혁과장은 “기업의 어려움을 단순히 전달하는 데 그치지 않고, 직접 현장을 찾아 원인을 분석하고 해결책까지 마련한 것이 이번 성과의 핵심”이라며 “앞으로도 신속한 현장 대응과 적극적인 관계부처 협의로 기업이 체감할 수 있는 규제 개선을 이끌어내겠다”고 말했다.