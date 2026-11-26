경기 오산시가 관내 중·고등학교 교장들과 만나 교육 현장의 애로사항을 듣고 학교 환경 개선과 협력 방안을 논의했다.
오산시는 지난 24일 유엔군초전기념관 평화누리실에서 ‘찾아가는 이동시장실’ 중·고등학교편 간담회를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 간담회에는 관내 중·고등학교 교장들이 참석해 체육·문화시설의 학교 개방 확대, 노후 학교시설 개선, 학생 통학 안전 확보 등 교육 현안과 학교별 건의사항을 공유했다.
시는 건의사항을 검토하고 관계기관과 협력해 개선 방안을 마련할 계획이다.
아울러 2027년과 2028년 오산에서 열리는 경기도종합체육대회의 성공적인 개최를 위해 교육활동에 지장이 없는 범위에서 학교 체육시설을 개방하고 활용하는 데 협조를 요청했다.
조용호 시장은 “학교 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 고민하는 과정이 오산 교육 발전의 중요한 출발점”이라며 “학교와 긴밀하게 소통하며 학생들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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