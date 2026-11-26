경기 오산시가 관내 중·고등학교 교장들과 만나 교육 현장의 애로사항을 듣고 학교 환경 개선과 협력 방안을 논의했다.

오산시는 지난 24일 유엔군초전기념관 평화누리실에서 ‘찾아가는 이동시장실’ 중·고등학교편 간담회를 개최했다고 26일 밝혔다.

▲ ‘찾아가는 이동시장실’ 중·고등학교편 간담회 기념촬영 ⓒ오산시

이번 간담회에는 관내 중·고등학교 교장들이 참석해 체육·문화시설의 학교 개방 확대, 노후 학교시설 개선, 학생 통학 안전 확보 등 교육 현안과 학교별 건의사항을 공유했다.

시는 건의사항을 검토하고 관계기관과 협력해 개선 방안을 마련할 계획이다.

아울러 2027년과 2028년 오산에서 열리는 경기도종합체육대회의 성공적인 개최를 위해 교육활동에 지장이 없는 범위에서 학교 체육시설을 개방하고 활용하는 데 협조를 요청했다.

조용호 시장은 “학교 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 고민하는 과정이 오산 교육 발전의 중요한 출발점”이라며 “학교와 긴밀하게 소통하며 학생들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.