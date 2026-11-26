경기 의왕시가 추진한 포일습지 생태복원사업이 ‘제26회 자연환경대상 공모전’에서 최우수상인 기후에너지환경부장관상을 수상했다.

26일 의왕시에 따르면 이번 사업은 메말라가는 포일습지의 생태적 기능을 회복하고 멸종위기 야생생물인 맹꽁이 등 다양한 생물의 안정적인 서식 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

▲의왕시 포일습지 복원사업 자연환경대상 최우수상 수상 기념촬영 ⓒ의왕시

의왕 포일동 679-10번지 일원에서 진행된 사업은 시와 민간기업 현대로템이 협력한 ESG 연계 사업으로, 지난해 12월 복원을 마무리했다. 생태적 가치와 실질적인 복원 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

특히 공공과 민간이 협력해 지역 생태자원을 보전하고 생물다양성을 높인 지속가능한 민관협력 모델이라는 점에서 의미를 더했다.

시는 복원된 포일습지를 활용해 올해 처음 초등학생 대상 생태교육 프로그램을 운영했으며, 앞으로도 환경교육과 연계해 자연과 생물다양성의 가치를 배우는 생태학습 공간으로 발전시킬 계획이다.

김성제 시장은 “이번 수상은 포일습지의 생태환경을 회복하기 위해 민관이 함께 노력한 결실”이라며 “앞으로도 생물다양성 보전과 생태계 복원사업을 적극 추진해 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 생태도시를 만들어 가겠다”고 말했다.