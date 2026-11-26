강원특별자치도가 25일 행정안전부·인사혁신처 공동 주관 2026년 적극행정 우수사례 경진대회에서 도 산불방지센터 사례로 행정안전부장관상을 받았다.

적극행정 우수사례 경진대회는 중앙행정기관, 지방정부, 지방공공기관 등이 추진한 국민 체감형 우수사례를 뽑아 확산하고 공직문화를 바꾸기 위해 매년 연다.

▲2026년 적극행정 우수사례 경진대회. ⓒ강원특별자치도

올해는 지방정부, 공공기관 등에서 257건이 접수됐다.

도 산불방지센터는 전국 첫 산불 전담 통합 컨트롤타워를 운영하며 현장 대응체계를 강화해 높은 점수를 얻었다.

3년 연속 대형산불 0건, 진화시간 39분 단축, 피해면적 83% 감소 등의 성과를 냈다.

도내에서는 속초시시설관리공단도 상을 받았다.

자해 고위기 청소년의 흉터 치료비와 심리상담을 지원한 사례로 도내 지방공공기관 중 유일하게 인사처장상을 수상했다.

김영수 강원특별자치도 행정부지사는 "도민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장에서 뛴 공직자들의 적극행정이 만든 값진 결과"라며 "선제적인 행정으로 도민이 일상에서 체감하는 변화를 이어가겠다"고 말했다.