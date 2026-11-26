경기 이천시는 지난 25일 시청 다올실에서 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 '행복한 동행' 성금·성품 기탁식을 개최했다.
26일 이천시에 따르면 이날 기탁식에는 서울우유, 사단법인 세계교육문화원, 가수 추혁진 팬클럽, 즐거운미래가 참여해 다양한 성금과 물품을 전달했다.
서울우유는 이천시축산계와 낙우회를 통해 각각 1520만 원과 600만 원 상당의 우유를 격월로 지원하기로 했다. 세계교육문화원은 260만 원 상당의 즉석밥 100상자를 기탁했다.
가수 추혁진 팬클럽은 팬들의 뜻을 모아 성금 500만 원을 전달했으며, 재설장비 임대업체인 즐거운미래는 취약계층의 겨울나기를 돕기 위해 550만 원 상당의 성인용 내복 100벌을 기탁했다.
성수석 시장은 “어려운 이웃을 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주신 기업과 단체, 팬클럽에 감사드린다”며 “기탁된 성금과 물품이 꼭 필요한 이웃들에게 전달될 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.
한편, 이천시 '행복한 동행'은 시민과 기업, 단체의 자발적인 참여를 바탕으로 지역 내 취약계층을 지원하고 나눔문화를 확산하기 위한 사업이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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