경기 이천시는 지난 25일 시청 다올실에서 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 '행복한 동행' 성금·성품 기탁식을 개최했다.

26일 이천시에 따르면 이날 기탁식에는 서울우유, 사단법인 세계교육문화원, 가수 추혁진 팬클럽, 즐거운미래가 참여해 다양한 성금과 물품을 전달했다.

▲'행복한 동행' 성금·성품 기탁식 ⓒ이천시

서울우유는 이천시축산계와 낙우회를 통해 각각 1520만 원과 600만 원 상당의 우유를 격월로 지원하기로 했다. 세계교육문화원은 260만 원 상당의 즉석밥 100상자를 기탁했다.

가수 추혁진 팬클럽은 팬들의 뜻을 모아 성금 500만 원을 전달했으며, 재설장비 임대업체인 즐거운미래는 취약계층의 겨울나기를 돕기 위해 550만 원 상당의 성인용 내복 100벌을 기탁했다.

성수석 시장은 “어려운 이웃을 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주신 기업과 단체, 팬클럽에 감사드린다”며 “기탁된 성금과 물품이 꼭 필요한 이웃들에게 전달될 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.

한편, 이천시 '행복한 동행'은 시민과 기업, 단체의 자발적인 참여를 바탕으로 지역 내 취약계층을 지원하고 나눔문화를 확산하기 위한 사업이다.