경기 여주시가 지역기업의 우수제품을 널리 알리고 판로 확대를 지원하기 위해 '2026년 여주시 지역기업 우수제품 카탈로그' 1500부를 제작·발행했다고 26일 밝혔다.

이번 카탈로그에는 시설·공사 관련 제품 생산기업 35개소와 농업·공산품 생산기업 13개소 등 총 48개 기업의 제품 정보가 담겼다. 이와 함께 공장 설립 가이드와 기업 지원사업, 경기신용보증재단 자금 지원사업 등 기업 경영에 필요한 정보도 수록했다.

▲'2026년 여주시 지역기업 우수제품 카탈로그' 표지 ⓒ여주시

여주시는 카탈로그를 관내 공공기관과 유관기관을 비롯해 골프장, 대규모점포, 건축·토목 관련 사무소, 건설·설비업체, 기업체 등에 배부할 계획이다. 온라인에서는 여주시청 누리집 분야별정보 내 '기업정보'를 통해 확인할 수 있다.

시는 이번 카탈로그 발행이 지역기업의 홍보 기회 확대와 신규 거래처 발굴은 물론, 지역 내 제품 구매 활성화를 통한 지역경제 선순환에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "이번 카탈로그가 지역기업의 우수제품을 널리 알리고 새로운 판로를 개척하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역기업의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.