경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도 도시재생지원센터가 도내 도시재생 실무자들의 전문성을 높이고 지역 간 협력 기반을 강화하기 위한 소통의 장을 마련했다.

경기도 도시재생지원센터는 '2026 경기도 도시재생 통합 워크숍'을 성황리에 마무리했다고 26일 밝혔다.

▲'2026 경기도 도시재생 통합 워크숍' 기녀촬영 ⓒ경기주택도시공사

이번 워크숍에는 도내 시·군 도시재생사업 담당 공무원과 기초·현장지원센터 관계자 등 120여 명이 참여했다. 프로그램은 현장견학과 세미나 두 과정으로 나눠 진행됐다.

지난주에는 충남 공주시 제민천 마을을 방문해 지역 자원을 활용한 로컬 비즈니스 성장 사례를 살펴봤다. 이어 이날 수원메쎄 회의실에서 열린 세미나에는 도시재생 실무자 80명이 참석해 지역 발전 전략과 현장 운영 경험을 공유했다.

세미나에서는 중앙대학교 마강래 교수가 '지역 미래 전략'을 주제로 강연과 토론을 진행했으며, 포항시청 유지은 주무관은 '거점시설 운영과 사회적 가치'를 주제로 현장 사례를 소개했다.

김용진 GH 사장은 "이번 워크숍은 도시재생 현장의 성공 사례와 발전 방향을 실무자들과 함께 나눈 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 도내 시·군 담당자와 현장 실무자들이 전문성을 높이고 긴밀하게 교류할 수 있도록 맞춤형 지원을 이어가겠다"고 말했다.