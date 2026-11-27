경기도가 도내 공동주택 건설현장 5곳을 대상으로 콘크리트 품질관리 특별점검을 실시한 결과, 전반적으로 품질관리가 적정하게 이뤄지고 있으며 레미콘 물타기 등 위법 행위는 확인되지 않은 것으로 나타났다.

도는 지난 달 20일부터 30일까지 이천·시흥·군포·평택·양평 등 5개 지역의 공동주택 건설현장을 대상으로 특별점검을 진행했다고 27일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

점검 대상은 공정률 30% 내외, 1000세대 이하 규모의 공동주택 건설현장으로, 도와 시군 관계자, 시공·품질 분야 민간전문가가 참여해 레미콘 반입부터 품질시험, 타설에 이르는 전 과정을 살폈다.

점검 결과 콘크리트 품질은 전반적으로 적정하게 관리되고 있었으며, 레미콘에 물을 추가하는 이른바 '물타기' 등 위법 행위도 발견되지 않았다.

다만 현장별 품질관리자의 업무 숙련도에 따라 레미콘의 유동성과 공기량, 염화물 함유량, 단위수량 등을 측정하는 품질시험 결과에 일부 차이가 있는 것으로 확인됐다.

이에 도는 현장 간 품질관리 수준의 격차를 줄이고 기준에 미달하는 콘크리트 사용을 예방하기 위해 '콘크리트 품질시험 매뉴얼'을 제작해 도내 시군과 건설현장에 배포할 계획이다.

아울러 내년 한 해 동안 도에서 실시하는 공동주택 품질점검에 콘크리트 품질점검을 정례화하고, 매뉴얼이 건설현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지도·관리를 병행할 방침이다. 향후 시행 결과를 바탕으로 점검 연장 여부도 검토할 예정이다.

임규원 도 공동주택과장은 “콘크리트는 공동주택의 안전과 직결되는 가장 기본적인 골조 자재”라며 “이번 점검과 매뉴얼 보급을 통해 공동주택 건설현장의 품질관리 역량을 높이고, 입주자가 안심할 수 있는 안전한 주거환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.