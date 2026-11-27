강원특별자치도가 국가기관·공기업이 발주하는 대형 건설사업에 도내 건설업체의 참여를 대폭 확대하기로 했다.

강원특별자치도는 26일 춘천시 대한건설협회 강원특별자치도회에서 공공발주기관·건설 관련 단체 관계자 등이 참석한 가운데 2026년 하반기 강원특별자치도지역건설산업활성화위원회를 열었다.

▲2026년 하반기 강원특별자치도지역건설산업활성화위원회. ⓒ강원특별자치도

이번 위원회는 도내 건설사업이 지역업체의 실질적인 수주 확대로 이어지도록 공공발주기관과 협력을 강화하는 데 중점을 두었다.

강원특별자치도가 2023년부터 올해 9월까지 도와 18개 시·군의 공공공사 계약실적을 분석한 결과 도내 업체 수주율은 약 90% 수준이었다.

이에 강원특별자치도는 지역업체의 수주 기회를 더욱 넓히기 위해 국가기관·공기업 발주 사업에 지역업체 참여를 확대해야 한다고 판단했다.

강원특별자치도는 올해 하반기 건설 관련 단체와 함께 주요 공공발주 8개 기관을 직접 방문해 지역업체 참여 확대 방안을 협의했다.

후속 조치로 이번 위원회에 3개 공공발주기관을 추가로 초청해 협력 기반을 넓혔다.

▲2026년 하반기 강원특별자치도지역건설산업활성화위원회. ⓒ강원특별자치도

이날 회의에서 참석자들은 지역건설산업 활성화 추진 실적, 2027년 건설경기 전망, 주요 사회간접자본 투자 계획을 공유하고 건설단체의 건의 사항을 청취했다.

특히 강원특별자치도는 공공발주기관이 현행 발주·계약제도를 적극 활용해 지역업체의 수주 기회를 늘려달라고 요청했다.

주요 협조 요청 사항은 사업 계획단계부터 분할·분리발주 가능 여부 적극 검토, 공동계약을 통한 지역업체 참여 기회 확대, 지역업체 공동도급 참여 지분 확대 검토, 지역본부의 발주·계약 권한 확대 검토, 건설엔지니어링 용역의 지역업체 참여 확대 등이다.

▲2026년 하반기 강원특별자치도지역건설산업활성화위원회. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 이러한 사항이 관계 법령과 기관별 여건에 따라 실제 사업에 반영되면 지역업체의 입찰 참여 기회와 수주 여건이 크게 개선될 것으로 내다봤다.

앞으로 강원특별자치도는 공공발주기관과 지속적으로 소통하며 지역업체의 사업 참여 확대 방안을 모색하고 상생협력체계를 강화하기로 했다.

이종구 강원특별자치도 건설교통국장은 "도내에서 추진되는 건설사업이 지역업체의 수주 확대로 이어져야 지역경제 활성화에도 실질적인 도움이 될 수 있다"며 "지역건설산업 활성화를 업계만의 과제로 남겨두지 않고 강원특별자치도가 적극 나서 공공발주기관과 함께 지역업체가 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 말했다.