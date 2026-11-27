단순 보도육교로 출발해 보행약자 편의시설과 공공예술 디자인을 갖춘 복합 문화공간으로 거듭난 춘천시 호반사거리의 소양아트서클이 2026 코리아디자인어워드 커뮤니케이션 부문 대상을 받았다.

소양아트서클은 2021년 기본계획 수립 당시 차량 통행으로 단절된 호반사거리 보행 동선을 잇는 일반 보도육교로 계획됐다.

▲2026 코리아디자인어워드. ⓒ춘천시

그러나 민선 8기 들어 보행환경 개선이라는 기존 취지를 살리면서 관광·경관·예술적 가치까지 아우르는 랜드마크로 사업 방향을 전면 확장했다.

춘천시는 휠체어 이용자 등 보행자가 원활히 오가도록 도시계획위원회 결정을 반영해 보행 폭을 기존 2m에서 3m로 넓혔다.

애초 사업비에 반영되지 않았던 엘리베이터 4곳도 교차로 네 방향에 추가 설치해 보행약자 접근성을 크게 높였다.

여기에 조망대 2곳과 야간 경관조명, 예술 디자인을 더해 총사업비 94억 원(국비 40억 원·시비 54억 원)을 투입해 길이 188m의 순환형 공공예술 보행공간을 완성했다.

디자인하우스가 주최·주관하는 코리아디자인어워드 시상식은 26일 서울 코엑스에서 열린 제25회 서울디자인페스티벌에서 열렸다.

이 상은 한 해 동안 발표된 국내 디자인 작업을 대상으로 국내외 전문가가 혁신성, 심미성, 상업성 등을 종합 평가해 분야별 최고 작품을 뽑는 국내 최고 권위의 디자인 시상식이다.

이번 심사에서 커뮤니케이션 부문 대상은 모스그래픽 석윤이 디자이너와 협업해 독창적인 환경그래픽 디자인을 선보인 춘천시의 소양아트서클에 돌아갔다.

▲2026 코리아디자인어워드. ⓒ춘천시

심사위원단은 소양아트서클의 패턴 디자인과 지역 고유의 경관 이야기를 담아낸 공공디자인의 가치를 높이 평가했다.

석윤이 디자이너는 춘천시의 산과 강, 하늘, 꽃을 비롯해 호수의 물결과 사계절의 색채 등 지역 자연경관을 강렬한 색감과 도형으로 재해석해 패턴 디자인을 구현했다.

원형 보행데크에서 주변 도로까지 이어지는 패턴은 공간 전체에 통일감을 주고 보행자가 걸으며 다양한 색채와 형태를 경험하도록 설계해 일상적인 보행 공간을 공중 갤러리로 재탄생시켰다.

춘천시는 지난 2월 호반사거리 원형육교를 소양아트서클로 명명하고 걷는 순간 완성되는 예술작품을 주제로 도심 관광명소 육성 방향을 제시했다.

이어 3월 11일 준공식을 열고 소양아트서클과 소양2교, 소양강처녀상, 자전거여행자의 집 경관조명을 동시에 밝혀 소양강 일대 관광자원을 연결했다.

준공 이후 봄·여름에는 국악과 통기타 거리공연, 야외 줌바댄스 등 시민 참여 프로그램을 열었고 가을에는 지역 상권과 연계한 주말마켓을 운영해 머무르는 관광명소로 발전시켰다.

육동한 춘천시장은 "시민의 보행 편의를 높이기 위해 시작한 사업이 춘천만의 색채와 정체성을 담은 공공예술작품으로 발전해 국내 디자인 분야에서도 가치를 인정받았다"며 "앞으로도 문화·관광 콘텐츠를 확충하고 소양강스카이워크, 번개시장 등 주변 관광자원·상권과 연계해 소양아트서클을 춘천시 대표 예술·관광 명소로 육성하겠다"고 말했다.

이번 수상작은 월간 디자인 12월호와 한국디자인연감에 실린다.