경기도 내 여성 구직자들이 생애단계에 따라 서로 다른 취업 장벽을 겪고 있는 것으로 나타났다. 청년 여성은 노동시장 진입에 필요한 직무경험 확보에 어려움을 겪는 반면, 중장년 여성은 연령에 따른 재취업 장벽과 직업훈련 접근성 문제를 주요 어려움으로 꼽았다.

경기도일자리재단은 여성 구직자의 생애단계별 직업훈련 수요와 취업지원 개선 방향을 담은 지제이에프(GJF) 고용이슈리포트 ‘여성 구직자의 직업훈련 수요와 취업지원 개선 과제’를 발간했다고 27일 밝혔다.

▲경기도일자리재단 전경 ⓒ경기도일자리재단

이번 보고서는 도내 거주 청년(20~30대)과 중장년(40~50대) 여성 구직자 각 6명을 대상으로 표적집단면접(FGI)을 진행하고, 채용시장에 대한 인식과 직업훈련 참여 경험, 취업지원 수요 등을 비교·분석한 결과를 담았다.

분석 결과 청년 여성은 신입 채용에서도 경력을 요구받거나 경력자와 경쟁해야 하는 등 노동시장 진입 단계에서 어려움을 겪는 것으로 조사됐다. 반면 중장년 여성은 연령에 따른 재취업 장벽과 경력단절 이전의 직무경험을 충분히 인정받지 못하는 점을 주요 애로사항으로 꼽았다. 다만 두 집단 모두 일자리를 선택할 때 근무시간의 유연성과 통근 거리를 중요하게 고려하는 것으로 나타났다.

직업훈련에 대한 수요도 차이를 보였다. 청년 여성은 교육 내용의 취업 활용도와 실무 적용성, 자격증 취득 등을 중시했으며, 중장년 여성은 교육 장소와의 거리, 운영시간, 주차 여건 등 교육 접근성을 우선적으로 고려했다.

특히 중장년 여성 참여자 6명 모두 희망하는 교육과정에 참여하지 못한 경험이 있었으며, 그 이유로 시간 문제(4명)와 거리 문제(2명)를 들었다. 청년 여성 역시 교육시간과 장거리 통학에 부담을 느꼈으며, 참여자 전원이 저녁이나 주말 과정 개설이 필요하다고 응답했다.

두 집단 모두 디지털·인공지능(AI) 교육에 높은 관심을 보인 점도 눈에 띈다. 전체 참여자 12명 가운데 10명은 개발자 양성과정보다 문서 작성 등 실제 업무에 활용할 수 있는 실무형 인공지능 교육을 선호했다.

중장년 여성은 엑셀과 사무기기 사용 등 기초 디지털·사무교육의 필요성을 강조했으며, 교육기간 중 유료 인공지능 도구 이용료를 지원하는 방안도 제안했다. 청년 여성은 채용 과정에서 인공지능 활용 역량에 대한 질문을 받은 경험을 바탕으로 인공지능 자격증이나 인공지능을 접목한 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 등 직무 연계 교육을 희망했다.

취업 연계 과정에서는 통근이 어려운 일자리 알선과 희망 근로조건의 불일치, 거주지 인근 구인 기회 부족 등이 문제로 지적됐다. 이에 구직자의 희망 직종과 근무시간, 통근 가능 범위 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 취업지원이 필요하다는 분석이다.

보고서는 이러한 조사 결과를 바탕으로 △저녁·주말반 개설과 온라인·대면 병행 등 직업훈련 운영 방식 다양화 △기초 디지털 교육과 실무형 인공지능 교육을 연계한 수준별 훈련체계 구축 △희망 근로조건과 통근 가능 범위를 고려한 지역 기반 취업 연계 강화 △이전 직무경험 활용 지원과 취업지원 정보 접근성 개선 등을 제안했다.

임다희 경기도일자리재단 연구위원은 “청년 여성은 노동시장 진입에 필요한 직무경험 확보에, 중장년 여성은 기존 경력을 활용한 재취업과 교육 접근성에 어려움을 겪고 있다”며 “여성 구직자의 생애단계와 경력, 생활 여건에 따라 직업훈련과 취업지원 방식을 차별화할 필요가 있다”고 말했다.