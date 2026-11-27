인천여성가족재단이 인공지능(AI) 기술 확산에 따른 여성 일자리의 변화를 살펴보고 지역 차원의 대응 방안을 모색하는 자리를 마련한다.

인천여성가족재단은 다음 달 3일 오후 2시 재단 2층 소강당에서 ‘2026 인천여성고용포럼’을 개최한다고 27일 밝혔다.

▲‘2026 인천여성고용포럼’ 안내문 ⓒ인천광역시

올해로 9회째를 맞는 인천여성고용포럼은 2018년부터 지역 여성의 고용 확대와 성평등한 고용문화 확산을 위해 매년 주요 고용 현안을 선정해 논의해 온 정책 포럼이다.

올해는 ‘AI 전환(AX) 시대, 여성 일자리의 미래와 지역의 역할’을 주제로 생성형 AI 확산이 여성의 일자리 진입과 유지, 직무 전환 등에 미치는 영향을 살펴보고 실질적인 정책 대응 방안을 논의한다.

기조발제는 한국직업능력연구원 나동만 선임연구위원이 맡아 ‘AI는 누구의 일을 먼저 가져가는가, 생성형 AI 시대, 일의 재편과 성별 격차’를 주제로 발표한다.

이어 인천여성가족재단 최민정 연구위원이 ‘인천 여성 일자리의 AI 영향 진단과 직무전환·고용지속 전략’을 주제로 지역 여성 고용 현황과 대응 과제에 관한 연구 결과를 공유한다.

지정토론은 한국고용정보원 김균 선임연구위원이 좌장을 맡아 진행한다. 토론에는 박수범 한국여성정책연구원 여성고용본부 연구위원, 이혜민 경기도일자리재단 일자리연구센터 연구위원, 김운태 인천테크노파크 AI혁신센터 차장, 김민경 인천지역인적자원개발위원회 책임연구원 등 4명의 전문가가 참여해 여성 일자리 변화에 따른 정책적·산업적 대응 방안을 논의할 예정이다.

포럼에는 인천시와 시의회 관계자, 학계, 기업 및 유관기관 종사자를 비롯해 AI 시대 여성 일자리와 고용 정책에 관심 있는 시민 누구나 참석할 수 있다.