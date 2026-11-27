강원사회복지공동모금회(회장 신형철)가 지난 26일 원주시청 1층 명예의 전당에서 한국도로공사 강원본부(본부장 김지엽)의 나눔명문기업 가입 현판식을 열었다.

한국도로공사 강원본부는 이번 가입으로 강원 나눔명문기업 24호이자 원주 나눔명문기업 9호로 공식 등록됐다. 이날 행사에서 기부금과 현판을 전달하고 원주시 명예의 전당에 이름을 올렸다.

▲ 나눔명문기업 . ⓒ원주시

강종호 한국도로공사 강원본부 관리처장은 "나눔명문기업에 가입하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 공기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

구자열 원주시장은 "한국도로공사 강원본부에서 나눔명문기업으로 동참해 주셔서 깊이 감사드린다"며 "이러한 선한 영향력이 지역사회 전반으로 확산해 더욱 많은 원주시민이 체감할 수 있는 복지 행정을 펼치도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

▲ 나눔명문기업 . ⓒ원주시

나눔명문기업은 사회복지공동모금회를 통해 1억 원 이상을 기부하거나 3년 이내 기부를 약정한 기업을 예우하는 프로그램이다. 현재 강원 지역에서는 총 24개 기업과 단체가 가입해 나눔문화 확산에 동참하고 있다.