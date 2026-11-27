경기 군포시가 군포시의회와 주요 시정 현안을 공유하고 지역 발전을 위한 협력 방안 마련에 나섰다.

군포시는 지난 25일 시청 중회의실에서 ‘민선9기 제1차 의정협의회’를 열고 시정 주요 사업의 추진 방향과 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.

이날 협의회에는 한대희 군포시장과 이우천 군포시의회 의장을 비롯해 시의원, 부시장, 관련 실·과장 등 24명이 참석했다. 참석자들은 주요 사업의 필요성과 추진 일정을 공유하고 현안별 대응 방안에 대한 의견을 나눴다.

▲군포시 민선9기 첫 의정협의회 참석자들 기념촬영 ⓒ군포시

이날 논의된 주요 안건은 △군포시 재정건전성 확보 종합대책 △2027년 본예산 적극적 세입 추계 및 예산 재편성 △웨어러블 로봇 실증센터 조성 △산본천 복원사업 △군포복합물류터미널(군포IFT) 이전 △의료급여수급자 노인장기요양급여 지방재정 부담 완화 등 모두 6건이다.

특히 시와 의회는 재정건전성 확보와 군포복합물류터미널 이전 등 지역 경제와 시민 생활, 도시의 미래에 영향을 미치는 주요 현안에 대해 긴밀히 협력하기로 했다. 단순한 현안 공유를 넘어 실질적인 해결책을 함께 모색하고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가자는 데 뜻을 모았다.

한대희 군포시장은 “이번 의정협의회는 민선9기 주요 현안을 함께 점검하고 군포의 미래를 위한 건설적인 의견과 지혜를 나누는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 의정협의회를 정례적으로 운영해 주요 정책과 시정 현안을 지속적으로 공유하고, 군포 발전을 위한 협력과 소통의 기반을 더욱 튼튼히 다져 나가겠다”고 말했다.

이우천 군포시의회 의장도 “이번 협의회를 통해 시정 주요 현안에 대한 이해를 높이고 시민의 입장에서 필요한 대안을 함께 논의할 수 있었다”며 “앞으로도 의회는 시민의 대표 기관으로서 시민의 목소리를 충실히 전달하고, 집행부와 함께 시의 과제를 해결해 나가도록 노력하겠다”고 밝혔다.

시는 이번 협의회에서 제시된 안건별 의견을 검토해 향후 사업 추진 과정에 반영하고, 주요 현안에 대해서는 시의회와 지속적인 소통을 이어가며 실효성 있는 대응 방안을 마련할 방침이다.