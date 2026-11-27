강원특별자치도 동해안의 대표 겨울철 어종인 도루묵과 양미리 어획량이 급감하면서 수산자원 회복 대책 마련이 시급하다는 지적이 나왔다.

강정호 강원특별자치도의회 농림수산위원장(국민의힘·속초2)이 강원특별자치도로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 도내 도루묵 어획량은 2022년 1,084톤에서 2025년 524톤으로 51.7% 감소했다.

▲도루묵 어획량. ⓒ강정호 강원특별자치도의원

같은 기간 양미리 어획량도 1,437톤에서 914톤으로 36.4% 줄었다.

본격적인 조업 시기인 11월 어획량을 비교하면 감소 폭은 더욱 크다.

2022년 11월 190톤이던 도루묵 어획량은 올해 11월 기준 38톤으로 80.0% 급감했다.

▲양미리 어획량. ⓒ강정호 강원특별자치도의회 의원

같은 기간 양미리 어획량 역시 578톤에서 77톤으로 86.7% 줄었다.

어획량 감소는 입찰가 급등으로 이어졌다.

올해 kg당 최고 입찰가는 도루묵 2만 4800원, 양미리 7700원으로 지난해보다 각각 71%, 54% 치솟아 소비자 부담도 크게 늘었다.

▲강정호 강원특별자치도의회 농림수산위원장(국민의힘·속초2). ⓒ강원특별자치도의회

강정호 의원은 "기후변화에 따른 수온 상승, 산란 환경 악화, 산란기 과도한 포획 등 복합적인 요인이 영향을 미쳤다"며 "어종별 자원량과 조업 실태에 대한 체계적인 조사를 통해 감소 원인부터 정확히 파악해야 한다"고 강조했다.

이어 "단순한 종자 방류에 그치지 않고 산란·서식장 복원과 산란기 어획 관리 강화 등 실효성 있는 자원 회복 정책을 추진해야 한다"며 "어획량 감소로 생계에 어려움을 겪는 어업인들의 경영안정 대책과 동해안 관광산업·지역경제 대응책도 함께 마련해야 한다"고 촉구했다.