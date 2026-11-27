경기 안양시가 지난 2년간 추진한 지속가능발전 정책의 성과를 점검하고 향후 정책 개선 방향을 모색했다.

안양시는 지난 26일 시청 3층 상황실에서 ‘2026년 하반기 안양시 지속가능발전위원회 정기회의’를 열고 '2026 안양시 지속가능발전 보고서(안)'을 심의해 원안 가결했다고 27일 밝혔다.

▲2026년 하반기 안양시 지속가능발전위원회 정기회의 참석자들과 최대호 안양시장이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ안양시

이번 보고서는 2024년 '안양시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획'을 수립한 이후 처음 작성한 이행점검 보고서다. 시는 관련 조례에 따라 2년 주기로 추진계획의 이행 상황과 지역의 지속가능성을 종합적으로 점검하고 있다.

보고서에는 2024~2025년 추진계획을 대상으로 사회·경제·환경·도시공동체 등 4개 분야, 17개 목표에 대한 점검 결과가 담겼다. 평가에는 72개 지표와 88개 단위사업이 활용됐다.

점검 결과 17개 목표의 평균 달성률은 78.6%로 우수 수준을 기록했다. 4개 분야 모두 우수 등급을 받았으며, 평가가 가능한 단위사업 86개 가운데 62개(72.1%)가 목표를 달성한 것으로 나타났다.

시는 단순한 목표 달성률뿐 아니라 기준연도인 2015년 이후 지표 변화도 함께 분석해 분야별 성과와 개선 과제를 도출했다.

특히 복지·보건·성평등·청년 분야에서는 국공립 어린이집 이용 아동 비율과 청년공간 이용 인원이 크게 증가하는 등 시민 생활과 밀접한 정책에서 긍정적인 변화가 확인됐다. 반면 환경 분야는 물순환 관리 등을 중심으로 추가적인 보완이 필요한 것으로 분석됐다.

시는 이번 평가를 정책 성과를 수치로 확인하는 데 그치지 않고 향후 개선 방향을 찾는 과정으로 활용할 방침이다. 점검 결과를 향후 추진계획 보완과 부서별 사업 추진에 반영해 정책의 실효성을 높인다는 구상이다.

보고서 작성 과정에서도 다양한 의견을 반영했다. 안양시지속가능발전협의회가 제시한 개선 의견을 검토하고 지속가능발전 분야 전문가 자문을 거쳐 보고서의 완성도를 높였다.

이날 회의에 참석한 위원들도 분야별 점검 결과를 살펴보고 향후 정책과 사업에 반영할 보완 사항을 논의했다. 특히 지속가능발전 지표의 목표값 설정 과정에서 시민 참여를 확대하고, 지속가능발전협의회와 분야별 협력체계를 강화해야 한다는 의견을 제시했다.

시는 위원회 심의 결과를 반영해 보고서를 최종 확정한 뒤 시 누리집에 공개할 예정이다.

최대호 안양시장은 “지속가능발전은 현재 세대의 삶의 질을 높이는 동시에 미래 세대가 살아갈 환경과 기반을 함께 만들어 가는 과정”이라며 “이번 보고서가 그동안의 정책 성과를 돌아보고 부족한 부분을 보완하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 사회·경제·환경·도시공동체 각 분야의 균형 있는 발전을 위해 정책을 지속적으로 보완하고, 시민과 지역사회가 함께 참여하는 지속가능한 도시 안양을 만들어 가겠다”고 밝혔다.