김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2)이 발의한 강원특별자치도교육청 교육공동체 권리와 책임에 관한 조례안이 27일 열린 교육위원회 심사를 통과했다.

최근 학교 현장에서는 교육활동 침해·부당한 민원·구성원 간 갈등이 잇따르면서 교원이 교육활동에 전념하기 어려워지고 학생의 학습권 또한 위협받았다.

▲김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2). ⓒ강원특별자치도의회

관계 법령이 정비돼 교원의 생활지도 권한과 학교민원 대응 체계 등이 마련됐지만 학교 현장에서는 각 구성원의 권리와 책임을 구체화하는 근거의 필요성이 제기됐다.

김남희 의원은 "교육공동체 구성원의 권리를 보장하고 책임을 명확히 해 서로 존중하는 학교문화가 자리 잡을 수 있도록 지원하고자 조례안을 발의했다"고 밝혔다.

조례안은 특정 구성원의 권리만을 앞세우는 대신 교원·학생·직원·보호자 모두에게 권리와 책임을 함께 규정해 서로의 권리를 존중하고 침해하지 않도록 했다.

특히 학교 행정을 뒷받침하는 직원까지 교육공동체의 한 주체로 세워 민원 응대 과정에서 부당한 요구로부터 보호받도록 했다.

김남희 의원은 "학교는 어느 한쪽의 노력만으로는 바로 설 수 없다"며 "이번 조례가 상호 존중하는 학교문화를 만드는 출발점이 되도록 교육청의 후속 시책을 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.