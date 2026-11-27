경기 부천시민들이 앞으로 가장 기대하는 부천시 정책으로 1000원에 수준 높은 클래식 공연을 즐길 수 있는 ‘천원클래식’을 꼽았다.

부천시는 시민 제안 플랫폼 ‘부천, 제안핸썹’을 통해 진행한 ‘부천의 두근두근 정책’ 시민 공모 결과, 천원클래식이 가장 기대되는 정책으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

▲‘부천의 두근두근 정책’ 시민 공모 결과 ⓒ부천시

이번 공모는 향후 추진할 주요 정책을 시민들에게 알리고 정책에 대한 기대와 다양한 의견을 수렴하기 위해 지난 달 2일부터 15일까지 14일간 진행됐다. 총 2089명이 참여해 시민들의 높은 관심을 보였다.

투표 결과 천원클래식이 754명(36%)의 선택을 받아 1위를 차지했다. 이어 △부천형 키즈카페 426명(20%) △B-러닝라운지 365명(18%) △청년드림센터 322명(15%) △반려견 테마파크 222명(11%) 순으로 나타났다.

가장 많은 기대를 모은 천원클래식은 부천아트센터에서 부천시립예술단의 수준 높은 클래식 공연을 1000원에 관람할 수 있도록 하는 사업이다. 저렴한 비용으로 시민들의 문화예술 접근성을 높인다는 점에서 호응을 얻은 것으로 풀이된다.

2위를 차지한 부천형 키즈카페는 공공 유휴시설과 기존 아이사랑놀이터를 활용해 놀이와 돌봄, 보호자 휴식 기능을 결합한 공간을 조성하는 사업이다. 아이와 보호자가 함께 이용할 수 있는 공공 놀이공간에 대한 관심이 반영됐다.

B-러닝라운지는 러너 라운지와 탈의실, 러닝정보센터 등 달리기를 즐기는 시민들을 위한 편의시설을 갖추는 사업으로 3위에 올랐다.

청년드림센터는 취업·창업·교육·문화·커뮤니티 기능을 한곳에 모은 청년 통합지원 플랫폼이며, 반려견 테마파크는 사람과 반려견이 함께 어울릴 수 있는 교육·훈련·놀이시설 등을 조성하는 사업이다.

시는 이번 공모를 통해 시민들이 문화와 돌봄, 건강 등 일상과 밀접한 분야의 정책에 높은 관심을 보인 것을 확인했다. 공모 과정에서 접수된 다양한 의견과 아이디어는 소관 부서와 공유하고, 실현 가능성을 검토해 향후 정책과 사업 추진에 반영할 계획이다.

이성동 정책기획과장은 “앞으로 다가올 부천의 변화에 관심을 두고 소중한 의견을 보내주신 시민 여러분께 감사드린다”며 “시민들의 기대와 목소리에 귀 기울여 일상에서 변화를 체감할 수 있는 정책을 만들어 나가겠다”고 말했다.