▲전남광주통합특별시 남구 양과동에 위치한 '대촌육교'의 모습 2026.11.27 ⓒ프레시안(강병석)

"한번 옹벽이 무너진 곳으로 알고 있는데, 지금도 안전등급이 D등급이라니 다니기가 무섭고 너무 불안하네요."

전남광주통합특별시 서구 풍암동에 거주하며 아이와 인근 어린이 놀이시설을 오갈 때마다 남구 양과동 '대촌육교'를 이용하는 한 부모는 지난 2019년 육교를 지지하던 옹벽이 붕괴했던 사고를 떠올리며 다리가 아직 긴급 보수 대상이라는 사실에 불안해 했다.

27일 <프레시안>이 찾은 대촌육교는 실질적인 관리가 되지 않는 모습이었다. 교량 시작점의 시멘트 벽체는 서로 엇갈린 채 틀어져 철판이 틀어져 있었고, 틈새를 메운 실리콘은 구조 변형으로 곳곳이 터져 있었다.

이음부는 철판으로 보강돼 있었지만 거대한 콘크리트 하중을 버티기엔 위태로워 보였다. 대형 화물차가 지날 때에는 덜덜거리는 강한 진동이 느껴졌고, 인도에는 잡초가 무성해 관리가 전혀 되지 않는 모습이었다.

▲27일 전남광주통합특별시 남구 양과동 대촌육교 교량 시작점의 시멘트 벽체가 서로 엇갈린 채 틀어지고, 틈새를 메운 실리콘도 변형으로 곳곳이 터져 있는 모습. 2026.11.27 ⓒ프레시안(강병석)

지난 1980년 준공된 대촌육교는 길이 106m, 폭 16m, 높이 9m 규모 교량이다. 지난 2014년 확장 공사를 마쳐 현재 왕복 8차로로 운영 중이며 나주와 광주를 잇는 주요 도로이자 인근 어린이 놀이시설과 테마공원으로 향하는 길목으로 통행량이 많은 곳이다.

대촌육교는 지난해 하반기 정밀안전진단에서 바닥판 철근량 부족 등으로 기존 C등급에서 D등급으로 떨어졌다. '시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법'에서 D등급은 주요부재 결함으로 긴급한 보수·보강이 필요하고 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태다.

그러나 철거·보강 공법 선정을 위한 용역과 자문 논의가 길어지면서 보강공사는 결국 2027년으로 미뤄졌다. 시는 올해 5월 특별교부세 등 17억 원을 확보하고도 연내 집행없이 전액을 내년으로 이월했다.

▲27일 아이를 안은 한 가족이 전남광주 남구 양과동 대촌육교 인근 빛고을 테마공원을 이용하고 있다. 2026.11.27 ⓒ프레시안(강병석)

실제로 현장에서 만난 시민들은 대부분 위험 사실을 전혀 몰랐다며 불안을 호소했다.

남구에 거주하는 한 시민은 "빛고을테마공원이 바로 옆에 있어 부모와 아이들이 자주 오가고 나주까지 차들이 씽씽 달리는 구간"이라며 "이렇게 위험한 줄 전혀 몰랐는데 사고가 나면 큰일 날 것 같다"고 우려했다.

이날 빛고을테마공원을 찾은 한 이용객 역시 위험 사실을 알지 못했다며 불안에 떨었다. 그는 "광주 전역에서 아이와 찾는 곳이고 나주 출퇴근 차량도 많은데 전혀 몰랐다. 이제 불안해서 어떻게 다니겠느냐"며 "시민들이 알면 반발이 클 것"이라고 지적했다.

이에 대해 전남광주시는 공법 검토로 일정이 지연됐으나 상시 계측으로 상황을 파악하고 있다는 입장이다.

시 관계자는 "철거와 보강 등 공법별 안전율을 자문위원회에서 검토하느라 늦어졌고, 발주 절차상 올해 착공이 어려워 예산을 이월했다"며 "침하·경사 계측기를 설치해 매주 보고받고 있으며 변위 등 특이사항은 없다"고 밝혔다.