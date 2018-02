美NBC방송 개막식 중계 '일제식민지배 찬사' 망언

2018 평창동계 올림픽 주관 방송사인 미국 NBC 방송이 주최국인 일제식민지배에 대한 찬사를 쏟아낸 '망언 생중계'로 파문을 일으키고 있다.



특히 전세계가 지켜보는 가운데 한국의 전통과 유서깊은 역사를 알리는 데 공을 들인 개막식 중계에서 이런 망언이 나왔다는 점에서 외교적 문제로까지 확산될 수 있다.



문제의 망언은 지난 9일 개막식 당시 NBC 중계방송 해설자가 일본 선수단이 입장할 때 멘트를 하는 과정에서 나왔다.



"일본 선수들이 입장하고 있습니다. 일본은 1910년부터 1945년까지 한국을 점령했던 나라죠. 하지만 모든 한국인은 여러분에게 이렇게 말할 것입니다. 일본은 한국이 발전하는데 매우 중요한 문화적, 기술적, 경제적 모범이었다고 말입니다(now representing Japan, a country which occupied Korea from 1910 to 1945. But every Korean will tell you that Japan is a cultural and technological and economic example that has been so important to their own transformation…)"



미국 현지에서 생중계로 이런 망언을 접한 한인 교포들은 인터넷과 소셜 미디어에 글을 올려 거세게 항의하고 있다. ‘미시USA’ 등 한인 커뮤니티 게시판에는 NBC방송의 공식사과를 받아 내야 한다고 요구하는 글이 빗발치고 있다. 한국뿐 아니라 생중계를 지켜본 외국인들 중에도 한국인이 분노할 만한 망언이라고 공감을 나타내는 이들이 많다.



NBC는 현재 사과는커녕 항의 글이 쏟아지는 것을 피하기 위해 NBC 올림픽 공식 인스타그램에 한국 서버를 차단해 분노를 더욱 촉발시키고 있다.





일각에서는 "역사적으로 맞는 말이 아니냐"고 두둔하는 반응도 있다. 하지만 개막식 주최국의 아픈 역사를 가해자 일본을 대표하는 선수단이 입장할 때 꺼내든 것 자체가 '맥락없는 망언'이라는 비판이 우세하다.