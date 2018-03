동영상 다시보기 : 페이지 새로고침후 play

President Trump also taking action today on trade, imposing stiff tariffs on imports of steel and aluminum from other countries, blaming those countries for destroying those industries here at home. But could his move lead to higher prices on products here, even cars and trucks? Stocks falling sharply on the news, the Dow Jones losing 420 points to close at 24,608. So, let's get right to ABC's chief business and economics correspondent Rebecca Jarvis tonight. What's rattling investors on this one, Rebecca?



트럼프 대통령은 오늘 통상에 대한 조치를 취해 다른 나라들로부터의 철강과 알루미늄 수입에 대해 고율의 관세를 부과하며 이들 나라들이 국내의 산업들을 파괴하고 있다고 비난했습니다. 하지만 이 조치는 자동차, 트럭등 제품의 국내가격 상승을 초래할 수 있습니다. 뉴스를 보면 주식이 크게 떨어져 다우존스 지수는 420 포인트가 빠진 24,608로 마감되었습니다. 그럼 ABC방송의 수석경제담당기자인 레베카 제비스를 만납니다. 이 문제에 관해서 투자자들을 동요하게 만드는 건 뭔가요?.



Oh, David, the primary concern is, while this is helpful to U.S. Steel and aluminum companies, those stocks surged today. It also means that the cost for U.S. Manufacturers on those materials go up, and that could ultimately get passed along to consumers. So, take the Ford F-150, for example. The engine is made here in the United States. The transmission is made here. It is assembled here. But some of the aluminum in that car comes from Canada.



데이비드, 가장 큰 우려는 이번 조치가 미국 철강과 알루미늄 회사들에는 도움이 되겠지만, 이들 회사들의 주식은 오는 크게 올랐습니다, 한편으로는 이들 원자재의 미국 제조업 원가가 상승한다는 점이고 이는 결국은 소비자들에게 전가될 수 있다는 것입니다.포드의 F-150 모델을 예로 들도록 하죠. 엔진은 이곳 미국에서 생산되고 트랜스미션도 그렇습니다. 차량은 이곳에서 조립됩니다. 하지만 이 차에 들어가는 알루미늄은 캐나다에서 수입됩니다.



And as that price goes up, the company ultimately has to make a decision, what do we do? Do we pass that cost along to consumers? Think of anything that involves a can, beer, soda. Think of building materials. All of those costs start to go up in the case of these tariffs. All right. We'll be tracking this. Rebecca, thank you so much.



알루미늄 가격이 상승하면 회사는 결국 어떻게 할 것인가 결정을 내려야 합니다. 원가상승분을 소비자에게 전가할 것인가 하는 것이죠. 캔음료나 맥주 소다수를 생각해보죠. 건축자재들을 생각해보죠. 이들 관세 때문에 이들 모두의 원가가 오르기 시작합니다. 그렇군요. 이 문제를 계속 추적하도록 하겠습니다.





한국인은 공통적으로 영어의 청취에 어려움을 느낀다. 초등학교부터 대학까지 영어를 학습하고 심지어는 어학연수를 다녀오고도 영어가 들리지 않는다고 말한다. 문제는 누구나 알고 있는 opera, orange, missile, bridge같은 단어조차도 들리지 않는다는 것이다.위의 단어 opera에서 모음 사이의 [p]는 강하게 터지지 않고 약하고, 또 [r]도 모음의 사이에 올 때 위치가 불완전하고 약하게 말한다. 우리말로 [오페라]처럼 말하지 않는 것이다. 또 다른 예를 보면 영어의 자음 [r]은 강한 자음이고 [l]은 약한 자음이다. Korea를 제대로 말하기 위해서는 [r]을 강하게 말하는 것으로 충분하다. 이와 같이 실제로 몇번 말하는 연습을 하고 이에 익숙해지면 원어민이 하는 말이 들리기 시작한다.영어를 듣지 못하는 이유는 원어민이 영어를 어떻게 말하는가를 모르기 때문이고 구체적으로 영어가 우리말과는 말하는 방식이 다르기 때문이다. 영어는 자음, 모음 음절 모두가 강한 것들과 약하고 모호한 것들이 있다. 이들 모두를 강하게 확실하게 말하는 것은 오히려 영어의 음운법칙에 어긋나는 것이다.영어를 듣기 위해서는 원어민이 어떻게 말하는가를 알아야 한다. 결국 청취를 학습하는 별도의 방법은 없고 발음을 이해하고 또 연습하는 것만이 유일한 방법이라고 할 수 있다. 특히 영어의 각각의 음절의 강약과 길이는 영어의 리듬법칙에 따라 정해지므로 리듬을 익히는 것이 필요하다.President Trump also taking action toon trade, imstiff tariffs on imports of steel and afrom other countries, blaming those countries for dethose industries here at home.리듬단위에서와 마찬가지로 단어에서도 강세 앞의 약음절은 짧고 약하게 말한다고딕체 부분은 강세그룹으로 모두 같은 길이로 분명히 말한다Thinkanything that involves a can, beer, soda. Thinkbuilding materials. Allthose costs start to go up in the case of these tariffs.전치사 of의 자음 [v]는 자음 앞에서는 생략하거나 매우 약해진다.모음 앞에서는 뒤의 모음에 link된다