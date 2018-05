오거돈 "형제복지원 피해자 억울함 해소하겠다"

더불어민주당 오거돈 부산시장 후보가 박정희 정권 당시 거리의 부량인을 선도한다는 명목으로 참혹한 인권유린이 벌어졌던 부산 형제복지원 사건의 진상규명을 약속했다.



오거돈 후보 선거캠프는 9일 '형제복지원사건 진상규명추진 특별위원회'를 설치하고 부산시장 당선 후에도 이를 존속시켜 진상규명을 하겠다고 밝혔다.



오거돈 후보는 "피해자분들이 억울함을 해소할 수 있도록 당사자의 이야기를 듣는 등 할 수 있는 최선을 다하겠다"며 "진상규명추진위원회를 만들어 필요한 자료를 축적시키고 조사결과 누구에게 책임이 있다면 사과할 부분에 대해서는 사과해야 한다"고 밝혔다.

▲ 9일 오후 부산 부산진구 오거돈 선거 캠프에서 열린 '형제복지원 사건 진상규명추진 특별위원회 출범 기자회견'에서 발언하고 있는 김용원 특별위원장. ⓒ프레시안

김용원 특별위원장은 "형제복지원 사건은 결코 망각할 수 없는 사건이다. 아무런 죄 없는 무고한 부산시민 3000여 명을 부랑인이라는 굴레 아래 무기한 감금하고 갖가지 잔혹한 인권유린을 감행해 10여 년 동안 513명을 사망하게 한 전대미문의 국가폭력사건이다"고 설명했다.



이어 "저는 31년 전에 형제복지원사건 수사를 시작하고 박인근 원장을 구속했던 검사입니다. 당시 전두환 정권의 갖가지 수사축소 압력에 많은 진실이 가려졌다"며 "31년 전에 못다 한 진실규명작업을 이제 다시 시작한다. 국회는 빠른 시일내에 형제복지원사건 진상규명과 국가배상에 관한 특별법을 제정해야 한다"고 요구했다.



또한 아직 시장으로 당선되지 않은 오거돈 후보 캠프에서 특별위원회의 역할에 대해서는 "단기적인 방법으로는 어떤 경로를 통해서 피해자들이 수용되었는지 문건을 밝히기 위해 정보공개 소송을 착수할 계획이다"며 "피해자들과의 대화를 통해 좀 더 명확한 자료를 확보하겠다"고 덧붙였다.



오거돈 후보는 이번 특별위원회 설치에 이어 당선될 경우 부산시 차원에서 인권유린 피해 실태조사를 실시하고 국회에서 형제복지원 특별법 제정이 이뤄지도록 지원할 계획이다. 또한 진실에 대해서는 피해자와 유가족에게 공식적인 사과와 추모사업을 할 방침이다.

