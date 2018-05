"비핵화-평화체제 빅딜 기회, 박근혜 정부가 막았다"

역사상 최초의 북미 정상회담을 앞둔 가운데, 한반도 평화체제 협상의 성패가 여론의 집중적 관심을 받고 있다. 일부에서는 여전히 북한의 '진정성'과 의도를 의심하는 반면, 다른 한편에서는 북미 회담을 비롯한 비핵화·평화체제 협상 전망을 낙관한다.