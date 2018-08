'MB맨' 이팔성 비망록 "30억 줬는데...이명박에 증오감 솟아"

이명박 정권 시절 '금융4대천왕' 중 한명으로 꼽혔던 이 전 대통령의 고려대 후배 이팔성 전 우리금융지주 회장이 기록한 '비망록'이 공개됐다.

서울중앙지법 형사합의27부(정계선 부장판사) 심리로 7일 열린 이 전 대통령 공판에서 검찰은 이팔성 전 회장이 2008년 1∼5월 작성한 비망록 사본을 공개했다.

이명박 전 대통령의 고려대 2년 후배이자 최측근으로 꼽혔던 MB맨 이팔성 전 회장의 41쪽 분량의 비망록은 충격적이다. 이 전 대통령 주변에 돈을 전달하면서 작성된 것으로 보인다. 이 전 회장은 이 전 대통령과 만남, 인사 청탁, 금품 제공 등의 과정을 소상히 기록했다.

검찰이 공개한 내용 일부에 따르면 이 전 회장은 2008년 2월 23일 "통의동 사무실에서 MB 만남. 나의 진로에 대해서는 위원장(금융위원장), 산업B(산업은행 회장), 국회의원까지 얘기했고 긍정 방향으로 조금 기다리라고 했음"이라고 기록했다. 당시 이 전 대통령은 취임식을 앞둔 당선인 신분이었다.

이 전 회장은 자신에게 원하는 자리를 주지 않는 이 전 대통령에 대해 3월 28일 "이명박과 인연을 끊고 다시 세상살이를 시작해야 하는지 여러가지로 괴롭다. 나는 그에게 약 30억 원을 지원했다. 옷 값만 얼마냐. 그 족속들이 모두 파렴치한 인간들이다. 고맙다는 인사라도 해야 하는 것 아니냐"고 적었다. 같은 달 23일에는 "이명박에 대한 증오감이 솟아나는 건 왜일까"라고 적기도 했다.

이 전 대통령에게 정장을 맞춰준 내용, 이 전 대통령의 사위 이상주 변호사에 대한 불만 등도 담겨 있다.

이 전 대통령은 111억 원 상당의 뇌물 수수 혐의, 349억 원 규모의 횡령, 배임 혐의로 구속됐다. 검찰은 이 전 회장이 이 전 대통령에게 약 22억 원을 전달한 것으로 보고 있다.

이명선 기자 overview@pressian.com

