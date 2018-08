시민의 힘으로 세운 이 곳, '식민지역사박물관' 개관

순수 민간에서 추진돼 대한민국의 어두운 과거사 및 항일운동사 등을 담아낸 식민지역사박물관이 108주년 국치일인 8월 29일 문을 연다. 지난 2011년 2월 건립위원회(위원장 이이화)가 출범한 지 8년만이다. 식민지역사박물관 개관식은 오는 29일 오후 3시부터 식민지역사박물관 인근 한국순교복자수녀회 강당에서 열리고, 현판 제막은 박물관 입구에서 4시 30분에 진행된다.

식민지역사박물관 건립은 민족문제연구소(이사장 함세웅), 태평양전쟁피해자보상추진협의회(상임대표 이희자) 등 시민단체와 독립운동계, 학계가 중심이 되어 순수하게 민간에서 추진된 박물관이다.

1875년 운요호 사건에서부터 해방에 이르기까지 70년간에 걸친 일제침탈과 그에 부역한 친일파의 죄상을 고발하고, 항일 투쟁의 역사, 분단독재체제의 폐해와 이를 극복하기 위한 과거사청산운동의 과정 등을 알리는 목적이다.

▲ 식민지역사박물관 전경 ⓒ 식민지역사박물관 식민지역사박물관은 노무현 전 대통령, 문재인 대통령의 '멘토'로 잘 알려진 송기인 신부(초대 진실과화해를위한과거사정리위원회 위원장)이 과거사위 위원장 2년간의 급여 2억 원 전액을 통장 째로 기탁한 데서 본격적으로 추진됐다. 이후 사회 각계 각층의 인사들, 해외 동포 등의 성금이 이어졌다. 민족문제연구소에 따르면 개관을 앞둔 현재 4500여 명의 발기인을 비롯해 1만여 명이 건립운동에 참여해 약 16억5000만 원의 기금이 조성됐다고 한다.

독립운동가 후손들과 강제동원피해자 유족들도 건립 운동에 동참했다. 일본의 과거사 관련 시민단체들과 학계 인사들은 '식민지역사박물관과일본을잇는모임'을 결성하고 1억원이 넘는 기금을 모아 지난 6월 방한해 이를 전달했다.

모금 운동은 여전히 진행중이다. 건물 매입비, 전시 설비 등 60억 원의 자금이 소요될 것으로 예상되는데, 시민 모금, 내일을여는역사재단·민족문제연구소의 출연 재원을 합해도 아직 20억 원 정도가 부족한 상황이라고 한다.

식민지역사박물관의 전시 자료는 방대하다. 독립운동가 후손, 강제동원피해자 유족, 민족문제연구소 회원들, 일본 시민사회 등이 자료를 기증했다. 대한민국임시정부 국무위원을 지낸 조경한 선생의 외손 심정섭 선생이 68차에 걸쳐 총 6000점이 넘는 자료를 정리해 보내온 것을 비롯해, 대한민국임시정부의 국무위원을 지낸 차리석 선생, 문화부장을 지낸 김상덕 반민특위 위원장, 건국동맹의 채충식 선생, 부민관폭파의거의 주역 조문기 선생의 유품도 후손들이 기증해 왔다.

강만길 고려대 명예교수(전 친일반민족행위 진상규명위원회 위원장)의 남북교류 자료, 윤정옥 선생의 일본군‘위안부’ 관련자료, 고(故) 성대경 선생(전 성균관대 명예교수, 전 친일반민족행위 진상규명위원회 위원장)의 의병 관련 자료, 민족문제연구소 초대 이사장을 지낸 고 이돈명 변호사와 한승헌 변호사의 법조 관계 자료, 전기호 선생의 강제동원 관련 자료, 이이화 선생의 동학 관련 자료, 임헌영 선생의 재판 관련 자료, 윤경로 선생의 민주화운동 관련 자료 등도 전시된다.

식민지역사박물관은 향후 전시는 물론 출판 영상제작 등 교육교재 개발에 주력하며, 시민과 청소년을 대상으로 하는 다양한 역사문화강좌, 답사 프로그램 등을 진행할 계획이다.

식민지역사박물관 관계자는 "남산과 용산 일대는 일제의 침략전쟁과 식민통치의 본산이 자리 잡고 있었고, 해방 이후에는 독립운동 선열의 묘역이 효창원에 들어서는 한편으로 인권말살의 상징인 중앙정보부와 대공분실이 위치하고 있었다"며 "식민지역사박물관이 독립정신과 민주주의의 가치를 지키고 가꿔나가는 역사문화벨트의 중심 역할을 하겠다"고 했다.





이명선 기자

