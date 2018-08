美언론 "트럼프 종전선언 약속해놓고 골대 옮겼다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6.12 싱가포르 북미 정상회담 때 김정은 북한 국무위원장에게 종전선언 서명을 약속했으나 이후 입장을 바꿨다고 미국 인터넷 언론 <<복스>(VOX)>가 29일(현지시간) 보도했다.



<복스>는 북미협상에 정통한 복수의 소식통을 인용해 "트럼프 대통령이 정상회담 이후 곧바로 종전선언에 서명하겠다고 약속했다"고 했다. 이 매체는 "김영철 노동당 부위원장이 6월 1일 백악관을 방문했을 때도 같은 약속을 한 것으로 북한은 믿고 있다"고 전했다.



이와 관련해 북미 정상회담 당시 트럼프 대통령은 기자회견에서 평화협정에 관해 구체적 언급을 하지는 않았지만, 만약 협정을 체결한다면 중국과 한국도 포함되느냐는 질문에 "다 같이 사인하면 좋겠다. 중국, 한국도 당연히 같이 사인하면 좋겠다"며 적극성을 보인 바 있다.



<복스> 보도가 사실이라면, 김정은 위원장은 트럼프 대통령의 이 같은 반응을 종전선언에 대한 약속으로 확신했던 것으로 보인다.



하지만 트럼프 정부는 이후 태도를 바꿔 종전선언 전에 북한이 먼저 핵무기를 폐기할 것을 거듭 요구했다며, 이로 인해 "북미 협상이 교착상태에 빠졌다"고 <복스>는 전했다.



한 소식통은 "북한이 화를 내는 것은 당연하다"면서 "(북한은) 트럼프 대통령이 평화선언을 약속해놓고 골대를 옮기거나 조건을 내걸어 '미국이 약속을 어겼다'고 보고 있다"고 말했다.



또한 소식통들에 따르면 마이크 폼페이오 국무부 장관은 북한에 6∼8주 이내에 비핵화 탄두 60∼70%를 넘길 것을 요구했고 이 같은 압박이 김 위원장을 화나게 했다는 것이다.



<복스>는 특히 트럼프 대통령의 종전선언 서명을 강력하게 반대하는 인물로 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관과 짐 매티스 국방부 장관을 지목했다. 이들이 반대하는 이유는 과거에 거짓말을 했던 북한이 핵 프로그램 폐기에 진지한지 여부가 확실치 않고, 종전선언 후에는 북한이 주한미군 철수를 요구할 가능성이 있기 때문이라는 것이다.

임경구 기자 hilltop@pressian.com

