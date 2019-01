KDI "내수 전반적으로 부진…수출여건도 점차 악화"

국책 연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 경기에 대한 경고음을 높이고 있다.



KDI는 13일 공개한 'KDI 경제동향' 1월호에서 최근 한국 경제 상황에 관해 "내수 부진이 이어지고 수출도 위축되는 등 경기둔화 추세가 지속되는 모습"이라고 진단했다.



KDI는 작년 11월부터 3개월 연속 경기가 둔화했다고 판단했다. 경기 상황에 대한 평가는 악화하는 양상이다.



KDI는 작년 11월 "전반적인 경기는 다소 둔화된 상황"이라며 경기가 둔화했다는 평가를 공식화했으며 12월에는 "경기가 점진적으로 둔화되는 모습"이라고 기술했다.



KDI는 작년 8월까지는 경기가 개선추세라고 진단했으나 9·10월에는 '경기 개선'이라는 표현을 삭제했다.



내수와 수출의 동반 부진이 경기둔화가 이어진다고 평가한 주요 이유로 보인다.



KDI는 "소매판매액의 증가 폭이 축소되고 투자 감소 폭은 확대되는 등 내수는 전반적으로 부진한 모습"이라고 진단했다.



작년 11월 소매판매가 전월보다 증가(1.0%)하기는 했지만 같은 해 9·10월 평균 증가(2.8%) 수준을 밑도는 등 증가세가 둔화했고, 12월 소비자심리지수도 기준치 100보다 낮은 97.2에 그쳤다.



KDI는 "설비투자와 건설투자 모두 큰 폭으로 감소한 가운데, 관련 선행지수도 부진한 흐름을 지속하고 있다"고 덧붙였다.



지난달 수출액은 반도체, 석유화학 등 주요 품목을 중심으로 감소했으며 세계 경제의 불확실성이 높아지는 등 수출여건도 점차 악화하고 있다는 것이 KDI의 판단이다.



고용지표도 좋지 않게 평가했다.



KDI는 "일부 서비스업 부문의 고용 증가에 따라 취업자 수 증가 폭이 전월보다 크게 확대됐으나, 제조업의 고용 부진은 지속하는 모습"이라고 평가했다.



KDI 경제동향 1월호에 반영되지는 않았지만, 2018년 연간 취업자는 2017년보다 9만7천명 늘어나는 데 그쳤다.



2017년에 취업자가 31만6천명 늘어난 것에 비춰보면 취업자 증가 폭이 3분의 1 토막 난 셈이다.



KDI는 "세계 증시 불안 등으로 코스피는 하락세를 지속했다"고 금융시장 상황을 진단했다.



그러면서 "세계 경제는 성장세 둔화에 대한 우려가 지속되는 가운데, 최근에는 미국의 정책 불확실성도 확대되며 추가적인 불안요인으로 작용하고 있다"고 평가했다.

