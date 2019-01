양승태 또 '마라톤 조서검토'…영장청구 결정 내주로 미뤄질 듯

양승태 전 대법원장이 '마라톤 조서검토'를 이어가면서 그에 대한 검찰의 구속영장 청구 여부 결정이 다음 주로 미뤄질 가능성이 커졌다.



16일 검찰 등에 따르면 양 전 대법원장은 지난 15일 오전 9시 20분께 서울중앙지검에 출석해 3차 조사를 받았다.



양 전 대법원장은 오전 9시 30분부터 오후 2시께까지 각급 법원의 공보관실 운영비를 비자금으로 조성해 썼다는 의혹 등에 대한 신문을 받았다.



이어 밤 11시까지 지난 14일 있었던 2차 조사에 따른 피의자 신문 조서를 검토하고 귀가했다.



양 전 대법원장은 이날도 조사 시간(식사·휴식 시간 포함)인 4시간 30분의 두 배에 달하는 9시간을 조서검토에 투입했으나 2·3차 조사에 따른 조서검토를 모두 마치지 못했다.



검찰은 1·2차 소환 조사 때 ▲ 일제 강제징용 사건 재판개입 ▲ 법관 블랙리스트 의혹 ▲ 옛 통합진보당 재판개입 ▲ 헌법재판소 내부기밀 불법 수집 등 핵심 의혹을 조사하고, 이날 남은 혐의에 대해 물었다. 그는 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해진다.



양 전 대법원장은 이번 주 안에 검찰에 한 차례 더 자진 출석해 조서 열람을 이어가기로 했다.



통상 검찰 조사를 받고 나면 변호인과 함께 신문 조서를 검토한 뒤 본인 진술과 다르게 기재됐거나, 취지가 다른 부분 등 수정이 필요한 부분을 고치고 서명·날인한다.



2017년 검찰 조사를 받은 박근혜 전 대통령이 7시간 조서검토를 했을 때도 유난히 긴 검토 시간에 대한 해석이 분분했는데, 양 전 대법원장은 이보다 더 긴 시간을 쏟고 있어 '특혜'라는 지적까지 나오는 상황이다.



양 전 대법원장은 지난 11일 첫 검찰 소환 조사 때 작성된 조서검토에도 13시간을 할애했다. 심야 조사를 가급적 지양한다는 방침을 세운 검찰이 자정 전에 조서 열람을 끊고 양 전 대법원장을 돌려보내자 이튿날인 12일 자진 출석해 10시간 동안 1차 조사에 따른 조서 검토를 마쳤다.



이에 대해 특별수사 경험이 많은 검찰 출신 변호사는 "양 전 대법원장으로서는 구속영장 청구와 기소가 예정된 상황에서 검찰의 질문에 대한 설득력 있는 답을 미리 준비할 필요가 있다"며 "구체적인 사실관계를 진술하지 않았으면서도 조서를 오래 읽는다면 질문을 통해 수사팀이 가지고 있는 패를 추론해보려는 것으로 보인다"고 말했다.



양 전 대법원장이 조서검토에 오랜 시간을 쓰면서 두세 차례 소환으로 조사를 마무리 짓겠다는 검찰 계획에도 차질이 생겼다.



검찰은 이번 주 안으로 양 전 대법원장에 대한 구속영장 청구 여부를 결정하겠다는 방침이었으나 조서검토가 길어지면서 신병처리 결정은 다음 주 초로 미뤄질 것으로 보인다.

