유럽 정치지형 대변화…"기성정당 몰락, 극우·녹색 대약진"

지난 23일부터 26일까지 실시된 유럽의회 선거 결과 지난 수십년간 유럽 정치의 중심세력이었던 중도 우파와 중도좌파가 크게 세력을 잃고, 극우 포퓰리스트 정당과 녹색당이 대약진할 것으로 예상됐다.



유럽의회는 26일 밤 개표가 본격적으로 진행되기에 앞서 회원국들의 출구조사 또는 선거전 여론조사를 토대로 제9대 유럽의회 정치그룹별 예상의석 수를 분석해 발표했다.



유럽의회가 시시각각 업데이트한 정치그룹별 예상 의석수에 따르면 이날 오후 11시 30분 기준으로 전체 751석 가운데 중도 우파 성향의 유럽국민당(EPP) 그룹이 178석을 얻어 유럽의회 내 제1당을 유지할 것으로 예상됐다. 하지만 이는 현재 의석수(217석)보다 39석이나 줄어든 것이다.



또 중도좌파 성향의 사회당(S&D) 그룹은 147석을 얻을 것으로 전망됐다.



이로써 S&D는 제2당을 유지할 것으로 보이지만 이는 현재 의석수(186석)보다 39석 줄어든 것이다.



하지만 이번 예상대로라면 그동안 연정을 통해 유럽의회를 수십년간 지배해온 EPP와 S&D의 의석수는 325석에 불과해 과반체제(376석)가 무너지게 될 전망이다.



이런 가운데 유럽연합(EU)의 통합 강화를 주장하는 중도 성향의 자유민주당(ADLE) 그룹은 현재(68석)보다 33석이 많은 101석을 차지하며 제3당에 오를 것으로 예상됐다.



이에 따라 EPP와 S&D가 유럽의회는 물론 EU 정치권에 대한 지배력을 유지하고 극우 포퓰리스트 정당과 같은 반(反)EU 정치세력의 도전을 막아내기 위해선 ADLE 그룹에 손을 내밀지 않을 수 없을 것으로 보인다.



이렇게 될 경우 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이끄는 '레퓌블리크 앙마르슈'(LREM·전진하는 공화국)가 포함된 ADLE 그룹의 정치적 영향력이 종전보다 훨씬 커질 것으로 예상된다.



또 녹색당(Green) 계열은 기후변화에 대한 유럽인들의 우려에 힘입어 현재 의석수(52석)에서 18석을 늘리며 70석(전체 의석의 9.3%)을 얻을 것으로 관측됐다.



이번 선거에서 관심을 모았던 반(反)난민·반(反)EU를 내세우는 3개의 극우 포퓰리스트 정치세력은 현재 의석수(154석)보다 19석 늘린 173석을 얻을 것으로 예상됐다.



실제 개표 결과가 이렇게 나타날 경우 난민정책 등 EU에 반대하며 민족주의를 내세우는 극우 포퓰리스트 정당이 전체 유럽의회 의석의 4분의 1 가까이 차지하게 된다.



이렇게 되면 60여년 EU 역사상 처음으로 브렉시트(영국의 EU 탈퇴)라는 첫 회원국 탈퇴를 앞둔 EU에서 원심력이 더 커질 것으로 예상된다.



브렉시트를 앞둔 영국은 물론 프랑스와 이탈리아, 독일 등에서 극우 포퓰리스트 정당과 녹색당이 약진하는 모습을 보였다.



프랑스의 유럽의회 선거 출구조사 결과에 따르면 마린 르펜이 이끄는 국민연합(RN)이 24~24.2%의 지지율로 마크롱 대통령의 LREM(22.5~23%)을 근소한 차이로 앞지르며 1위를 차지할 것으로 예상됐다.



녹색당(EEVL)도 12∼12.7%의 득표율을 보이며 지난 2014년 선거 득표율(8.9%)을 웃돌며 3위를 차지할 것으로 전망됐다.



르펜 RN 대표는 이에 대해 "출구조사 결과는 프랑스 안팎에서 민족주의와 글로벌주의가 대립하고 있음을 확인해주는 것"이라고 말했다.



RN의 전신인 국민전선(FN)은 이미 지난 2014년 유럽의회선거에서 24.9%의 '깜짝 득표율'로 1위를 차지한 바 있다.



독일 출구조사에서도 녹색당과 극우 정당인 '독일을 위한 대안'(AfD)이 지지기반을 크게 넓힐 것으로 관측됐다.



앙겔라 메르켈 총리가 이끄는 기민당·기사당 연합은 28%의 득표율을 기록하며 1위를 지킬 것이지만 5년 전 선거 때 35.3%보다 득표율이 크게 낮아질 것으로 예상됐다.



특히 대연정 소수파인 사회민주당은 15.5% 득표에 그칠 것으로 전망돼 5년 전 득표율(27.3%)의 거의 반 토막에 머물렀다.



반면에 녹색당은 22%를 득표할 것으로 전망돼 지난 선거 득표율(10.7%)의 두 배를 넘었고, AfD도 5년 전보다 3.4% 포인트 높은 10.5%를 득표할 것으로 관측됐다.



EU 회원국 가운데 가장 늦게 이날 오후 11시 투표를 끝낸 이탈리아에서도 마테오 살비니 부총리가 이끄는 반난민 포퓰리스트 정당인 '동맹'이 1위를 차지할 것이란 출구조사가 나왔다.



살비니 부총리는 "변화의 바람을 느꼈다"면서 "동맹이 승리하면 유럽에서 모든 것을 바꿀 것"이라고 말했다.



한편 이번 선거의 투표율은 51%를 넘어서며 지난 20년 이래 최고치를 기록할 것으로 예상됐다.



유럽의회 선거 투표율은 첫 선거인 지난 1979년 61.8%를 기록한 뒤 지속해서 떨어져 왔으며 지난 2014년엔 42.6%로 집계돼 역대최저치를 기록한 바 있다.

