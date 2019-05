부울경 단체장 총출동 "우린 제대로 된 관문공항 원한다"

이날 보고회에는 김경수 경남지사를 비롯해서 민홍철ㆍ김정호 김해지역 의원, 허성곤 김해시장 등이 참석해 국회의원을 상대로 새로운 관문공항 필요성을 강조했다.



김정호 단장(부울경 동남권 검증단장, 김해乙 국회의원)은 "지난 6.13 지방선거에서 표출된 동남권 지역주민들의 요구에 따라서 부산·울산·경남 광역단체장들이 뜻을 모아 국토부가 추진하고 있는 김해신공항 기본계획의 타당성을 검토했다"고 밝혔다.

▲'부울경 동남권 관문공항 검증단'이 "제대로 된 관문공항을 원한다"는 구호를 외치고 있다. ⓒ프레시안(조민규) 김해신공항의 '부울경 동남권 관문공항 검증단'이 27일 국회의원회관 대회의실에서 '동남권 관문공항 검증결과 대국민 보고회'를 개최했다.

그러면서 김 단장은 "부울경 광역단체장들은 '동남권 상생 협약문'을 채택하고 지난해 6월 29일부터 8월 21일까지 '부울경 신공항 추진 전문가 TF'를 구성·운영했다"고 말했다.



여기에는 김해갑 민홍철 의원(국방위원회)과 부산의 박재호 의원(국토교통위원회)을 중심으로 부울경 단체장의 정책특보, 공항전문가, 부울경 정책연구원의 연구원 등이 참여했다.



김 단장은 "부울경 시ㆍ도 지사는 TF팀의 검토결과를 통해서 김해신공항의 문제점을 확인했고 보다 체계적인 검증을 위해 공동검증에 합의를 했다"며 "부울경의 공동검증에 앞서 TF팀은 국토교통부(항공정책실장ㆍ전문가 등)와 검토결과에 대한 토론회를 개최해 김해공항의 문제점과 향후 검증방향에 대한 논의를 했다"고 밝혔다.



관련해 국토부는 토론회 후 개최된 기본계획 중간 보고회에서 TF의 검토결과를 반영하지 않고 기존 김해공항 활주로와 연계한 서쪽 40도 V자 활주로 시설을 최적안으로 발표했다.



그러나 부울경 시ㆍ도지사는 동남권 관문공항 검증단을 구성하기로 하고 국토부와 이견을 나타낸 주요 쟁점 5개 분야에 대한 전문적인 검증작업을 위한 검증단을 구성했다. 검증단은 김정호 국회의원을 단장으로 하고 지역과 수도권 등의 공항 전문가 29명으로 구성했다.



김 단장은 "부울경 시도지사가 공동으로 검증한 결과 김해신공항 계획안은 안전ㆍ소음ㆍ용량ㆍ환경 등의 복합적인 문제로 시행이 불가한 것으로 판단했다"고 밝혔다.



김 단장은 "동남권 신공항은 지역간 갈등에서 지역과 정부 부처간 갈등으로 전환되고 있다"면서 "국정을 조정하는 총리실에서 부울경 공동 검증결과를 근거로 동남권 관문공항 건설을 위한 항공정책을 명확히 설정할 필요가 있다"고 주장했다.



또 김 단장은 "국토부가 부울경의 검증결과를 수용하지 않아 새로운 관문공항의 추진을 위하여 총리실에 '동남권 관문공항 정책 판정위원회' 설치를 건의한 바도 있다"고 말했다.



김 단장은 "중앙정부와 부울경이 지역과 국가 발전을 견인하는 미래지향적인 계획을 공동으로 김해신공항을 추진해야 한다"고 밝혔다.



김 단장은 "관련 지자체는 건설비 분담 등으로 신공항 건설에 직접 참여하고 정부와 함께 신공항과 관련된 배후교통망, 공항복합도시, 복합수송체계 등을 추진하여 신공항 건설 효과 극대화하는데 최선을 다해야 한다"고 주장했다.



김 단장은 "지금까지 신공항은 공항 기능과 개발방향 없이 추진되어 불필요한 갈등 유발했다"면서 "판정위원회가 신공항 기능과 개발방향을 제시하면 주무부처와 부울경이 공동으로 참여해 최종입지 선정도 했으면 한다"고 제안했다.

