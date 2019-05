여수시도시관리공단(이사장 정학근) 공영주차장 및 봉황산자연휴양림 등 현장 직원 50여명이 ‘시민 생명지킴이“로 나섰다.

▲ 여수시도시관리공단 현장 직원들은 지난 16일과 23일 이틀에 걸쳐 여수시 보건소에서 시행중인 심폐소생술 교육을 전원 이수했다'ⓒ여수시

여수시도시관리공단 현장 직원들은 공영주차장과 봉황산자연휴양림을 이용하는 고객들의 응급상황 발생시 골든타임을 놓칠 수 있는 여건을 감안하여 지난 16일과 23일 이틀에 걸쳐 여수시 보건소에서 시행중인 심폐소생술 교육을 전원 이수했다고 28일 밝혔다.

이번 교육을 통해 현장 근무자들은 언제 어디서나 발생할 수 있는 응급상황에 신속하게 대처할 수 있게 되었고, 특히 심정지자들을 도울 수 있어 여수시민들의 안전과 생명을 지킬 수 있는 역량을 가지게 되었다.

교통․휴양시설팀장(주현상)은 "앞으로도 매년 재교육을 진행하고 전직원이 시민 생명지킴이가 될 수 있도록 의무적으로 심폐소생술 교육을 이수할 계획이며 「시민이 행복한 도시를 만들어 가는 시민의 공기업」이 되도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

