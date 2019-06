文대통령 "추경 안돼 답답하다"…순방 출국 전 국회 정상화 당부

북유럽 3개국 순방길에 오른 문재인 대통령이 9일 출국에 앞서 문희상 국회의장과 더불어민주당 지도부에게 조속한 국회 정상화를 당부했다.



윤도한 청와대 국민소통수석은 이날 오전 10시 45분께 문 대통령이 문 의장과 전화통화를 갖고 조속한 국회 정상화를 당부했다고 서면 브리핑을 통해 밝혔다.



문 대통령은 문 의장과의 통화에서 "정부에서 긴급하게 생각하는 추경안이 국회에서 심사조차 되지 않고 있다"고 말했다.



문 대통령은 이어 "이런 상황에서 출국하려니 마음이 좋지 않다"며 "순방 전에 여야 지도부를 만나려 했으나 그것도 안 됐으니 의장님께 부탁드린다"며 한시라도 빨리 국회가 정상화될 수 있도록 노력해줄 것을 당부했다고 윤 수석이 전했다.



이에 문 의장은 "순방 잘 마치고 돌아오시기 바란다"며 "저도 더 애써보겠다"고 답했다.



문 대통령은 이날 오후 성남 서울공항에서 출국 전 환송을 나온 민주당 지도부를 만난 자리에서도 국회 정상화가 이뤄지지 않은 데 대한 아쉬움을 표했다.



문 대통령은 "추경이 안 돼 답답하고 국민도 좋지 않게 볼 것 같다"고 말했다.



이에 민주당 이인영 원내대표는 "대통령 출국 전에 좋은 결과를 만들어내지 못해 송구하다"며 "대통령 귀국 전에 잘되도록 노력하겠다"고 말했다.



이해찬 대표는 "내일 초월회(국회의장 주재 각 당 대표 정기회동)가 모이는 날인데 반응이 없어 안타깝다"고 밝혔다.

