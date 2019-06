이낙연 총리, ‘안병하 치안감 기념사업‘에 깊은 ’관심‘

이낙연 국무총리가 고 안병하 치안감 정신계승 사업에 깊은 관심을 표명했다



이용빈 안병하 기념사업회 이사장(민주당 광주 광산 갑), 안 치안감의 아들 안호재 대표(안병하 인권학교), 강동원 기념사업회 자문위원(전 국회의원), 선형수 대표(더불어포럼전남상임공동대표), 기념사업회 이주연 사무처장등은 지난 5일 이낙연 국무총리실을 방문, 기념사업 활성화를 위한 지원을 요청했다



이날 면담에서 기념사업회 임원들은 안 치안감의 애민 정신은 공직자들이 보고 배워야 할 귀감으로서 이를 전국에 알리고 후대에 길이 전하고자 기념사업회가 ‘안병하 평전 발간’‘안병하 인권학교 개설’ 등 추진 사업들을 설명했다.



▲이용빈 안병하기념사업회 이사장, 안 치안감의 아들 안호재 안병하 인권학교 대표 둥 기념사업회 임원들이 5일 이낙연 국무총리실을 방문, 기념사업 지원을 요청했다ⓒ안병하 기념사업회

이 낙연 총리는 “안 치안감은 시위대에 발포하라는 상부의 명령을 거부한 후 직위해제되고 고문 후유증으로 돌아가신 5 · 18민주화운동의 의인”이라고 깊은 공감을 표명했다. 이 낙연 총리는 “안 치안감은 시위대에 발포하라는 상부의 명령을 거부한 후 직위해제되고 고문 후유증으로 돌아가신 5

이 총리는 이날 자신의 SNS에 글을 올려 “안병하 치안감 기념사업회 임원단을 만나 여러 말씀을 나눴다”며 면담 사실을 직접 밝혔다.



또 이 총리는 “내년 5·18민주화운동 40주년엔 고인의 정의로운 결의가 널리 기억되길 바란다”며 정신계승 사업에 남다른 관심을 보여줬다.

이용빈 기념사업회 이사장은 “5·18 40주년을 앞두고 진상규명과 책임자 처벌 외에도 안병하 치안감과 함께 사살명령을 거부한 경찰간부들, 영화 ‘택시운전사’의 실제 주인공 김사복 선생님 등 숨겨진 의인들의 뜻을 기리는 추모 사업에도 소홀함이 없어야 할 것이다”고 이날 면담의 의미를 밝혔다. ​ pjnews@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

