北, 돼지열병 발병 사실 첫 공개…"전국서 전파 차단 방역 중"

북한이 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 막기 위한 전국 단위의 방역이 진행 중이라며 북한 내 발병 사실을 매체를 통해 처음 공개했다.



노동당 기관지 노동신문은 12일 '방역이자 생산' 제목의 기사에서 "전국 각지에서 전염성이 대단히 높은 비루스(바이러스)성 질병인 아프리카돼지열병의 전파를 막기 위한 수의비상방역사업이 적극적으로 진행되고 있다"고 밝혔다.



노동신문은 "농업성 수의방역 부문 일꾼들, 여러 성, 중앙기관과 도, 시, 군 책임일꾼들은 축산물 생산의 안전성을 철저히 보장하기 위한 조직사업을 빈틈없이 해나가고 있다"고 소개했다.



북한에 ASF가 발병한 사실은 지난달 30일 북한이 세계동물보건기구(OIE)에 공식 보고하면서 처음 확인됐다.



이후 북한은 여러 매체를 통해 ASF의 위험성과 방역 방법 등을 주민에 안내했지만, 북한에 발병했다는 사실은 명확히 밝히지 않았다.



지금까지 OIE에 접수된 내용에 따르면 지난달 23일 자강도 우시군 북상 협동농장에서 돼지 99마리 중 77마리가 ASF로 폐사하고 22마리는 살처분됐다.



이후 지난 6일까지 추가 발병 신고는 없지만, 이날 노동신문이 전국 단위의 방역 작업이 적극적으로 진행되고 있다고 밝힌 점에 비춰 ASF가 확산하고 있는 것으로 의심된다.



노동신문은 "축산단위들에서는 비상방역표어들을 게시하고 외부인원 차단, 수송수단과 돼지우리들에 대한 철저한 소독 등 아프리카돼지열병의 전파를 막기 위한 대책이 세워지고 있다"며 "상업, 보건, 품질감독부문을 비롯한 연관부문들에서도 돼지고기와 가공품의 유통과 판매를 금지시키는 등 수의비상방역사업에 떨쳐나서고 있다"고 말했다.



이어 "각급 수의방역기관들의 역할이 그 어느 때보다 높아지는 속에 아프리카돼지열병의 개념과 위험성, 세계적인 발생 동태, 방역대책에 대한 해설선전사업이 여러 가지 형식과 방법으로 폭넓게 진행되고 있다"고 전했다.



이 신문은 "축산물 생산을 늘리기 위한 사업은 집짐승들에게서 나타날 수 있는 여러 가지 질병을 막고 안전하게 키우는 문제와 뗄 수 없이 연관되어있다"며 "수의방역사업은 축산업의 운명과 관련되는 사활적인 문제"라고 덧붙였다.

